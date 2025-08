"Спрете лодките": Британски майки на протест срещу нелегалните мигранти (ВИДЕО)

Група жени, облечени в розово, се събраха пред хотел „Британия“ в Лондон, за да протестират срещу настаняването на нелегални мигранти — според съобщения, преместени там само ден по-рано.

⛔️📢 “Stop the Boats”: British mothers protest against illegal migrants



A group of concerned women dressed in pink gathered outside the Britannia Hotel in London to protest the housing of illegal migrants — reportedly moved in just a day earlier.



