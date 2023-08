Голяма агенция понижи рейтинга на 10 американски банки

Moody’s свали рейтингите на 10 банки с една степен и подложи на анализ шест банкови гиганта включително Bank of New York Mellon, US Bancorporation, State Street и Truist Financial за потенциално понижение.

Мотивите

"Резултатите през второто тримесечие на редица банки показват нарастващ натиск върху доходността, което ще намали способността им да генерират вътрешен капитал", се посочва в оценката на Moody’s. "Това е свързано с очакванията за лека рецесия в началото на 2024 година и влошаване на качеството на активите, като е налице особен риск за портфолиото от търговски недвижими имоти на някои банки", обяви рейтинговата агенция.

Moody’s промени до отрицателна перспективата на рейтинга си за 11 големи банки, включително Capital One, Citizens Financial и Fifth Third Bancorporation.

През миналата седмица агенция Fitch понижи кредитния рейтинг на САЩ от ААА на АА+ заради спад в доверието в политическата система, която трудно постига съгласие за тавана на дълга.

Още американски банки се сринаха