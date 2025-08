Опит за палеж в църквата "Света София" (ВИДЕО)

Турските власти публикуваха видеозапис, показващ опит за палеж в църквата „Света София“. Това се е случило на 11 юли, предаде гръцкото издание Kathimerini. Кадрите показват мъж с червена шапка, който се опитва да запали килима в основата на колона, използвайки книги или хартии като подпалка. Той бил забелязан от жена, която алармирала други хора за действията на мъжа, пише още гръцкото издание.

Имамът на джамията реагирал незабавно, успявайки да предотврати разпространението на огъня.

Полицията арестува заподозрения, докато той се опитваше да избяга от местопрестъплението. Според сведенията, мъжът страда от проблеми с психичното здраве. Той е родом от Югоизточна Турция и е бил хоспитализиран многократно за психологически разстройства.

