Какво се случва с най-амбициозния проект в света за национална виртуална валута?

От няколко години една от най-мощните икономики в света развива проект за национална виртуална валута. Планът обаче не върви по вода. Китай се надяваше предстоящите Зимни олимпийски игри да бъдат повратният момент за дигиталния юан, осигурявайки световна сцена, на която Пекин да демонстрира напредъка си на полето на финансовите иновации.

Вместо това, геополитическо напрежение, пандемията и желанието на Китай да заличава всяка следа, свързана с COVID-19, пречи на плановете на азиатската страна, нанасяйки удар по един от най-амбициозните проекти в света за национална виртуална валута, пише CNN.

Китай е сериозно напреднал в усилията си да се превърне в общество, което е оставило парите в брой някъде в миналото. Голяма част от тези електронни разплащания обаче се реализират чрез частни приложения, които се намират извън непосредствения обхват на държавата.

Дигиталният юан би променил това, тъй като чрез него Пекин ще има безпрецедентна информация относно това как гражданите харчат парите си и за какво.

Втората най-голяма икономика в света провежда тестове на дигиталния юан в редица китайски градове през последните две години, като се готви да разгърне виртуалната валута на национално ниво. По този начин Пекин ще излезе с едни гърди пред Европа и САЩ в световното съревнование кой първи ще пусне подкрепена от държавата виртуална валута.

Как и кога точно валутата трябва да бъде пусната на национално ниво е все още въпрос на предстоящо решение, но Китай почти със сигурност възнамеряваше да стори това по време на Олимпийските игри.

Пекин натискаше бизнеса, включително големи западни компании като McDonald’s и Nike, да позволят потребителите да използват дигиталния юан по време на игрите.

Виртуалната версия на валутата е една от едва трите възможности за разплащане, които имат чуждестранните атлети в Олимпийското село и спортните съоръжения, освен парите в брой и Visa разплащания.

През миналата година Китай посочи, че ще улесни употребата на дигиталния юан за чужденци по време на игрите, като раздаде на атлетите ръкавици и умни часовници с вградена система за разплащания и премахне изискването за разкриване на сметка в местна банка, за всеки които желае да използва виртуалната версия на китайската национална валута.

Сега когато събитието е готово да започне, всички тези усилия могат да се окажат напразни. Пекин ограничава повечето фенове от присъствие на игрите, като изгради сложен карантинен „балон“, за да отдели олимпийци, длъжностни лица, журналисти и помощен персонал от останалата част от града, тъй като продължават опасенията от разпалване на огнища на коронавирус.

Западни правителства предупреждават техните атлети да не използват дигиталния юан, поради липса на доверие в китайските власти, включително опасения за шпионаж.

„Олимпийските игри биха били първият истински шанс за туристите и китайците да се запознаят с дигиталния юан, но тази врата беше затворена когато китайското правителство реши да въведе ограничения за броя на зрителите на олимпиадата”, казва Крейг Сингълтън от базираната във Вашингтон организация за изследвания Foundation for Defense of Democracies.

„Само това решение, повече от всичко останало, навярно ще отложи масовото налагане на дигиталната валута”, казва той.

Заглушен дебют

Китайските компании и правителството на страната посочваха игрите като добра възможност за дигиталния юан през последните седмици, дори когато стана очевидно, че присъствието ще е ограничено.

„Пускането на дигиталния юан по време на голямо парти като Зимните олимпийски игри може да демонстрира най-новите китайски финтех постижения пред света”, каза Ли Шин, ръководител бизнес мениджмънт в звеното за дигитален юан към The Bank of China, пред държавна телевизия по-рано през този месец. Държавната банка е официален банков партньор на игрите в Пекин.

Няколко фактора правят разпространението трудно. Властите създадоха един от най-сложните модели на COVID карантина който някога е предприеман. Познато официално като „затворена тунелна система”, ограниченията ще важат за около 11 000 души от всички точки на света, отделяйки ги от редовите граждани на Китай.

Абсолютно всеки китайски или чуждестранен посетител, който не е част от системата е възпрепятстван изобщо от присъствие на игрите.

Политическите напрежения също могат да усложнят ситуацията. През миналия юли, три сенатора от Републиканската партия в САЩ призоваха Олимпийският комитет на САЩ да забрани на атлетите си да „получават или използват дигиталния юан по време на игрите в Пекин”.

Зимната олимпиада в Пекин няма да се превърне в сцена, от която Китай демонстрира технологичния си напредък, смятат експерти; Снимка: Getty Images

Комитетът не отговори публично на този призив. Но щатските спортисти са били посъветвани да носят телефони за еднократна употреба на игрите поради опасения от нежелано наблюдение, сочи публикация на Wall Street Journal по-рано през този месец.

Редица други страни, включително Великобритания и Канада, са предприели сходни действия, сочи информация на Reuters.

Дори повечето хора, които ще присъстват на събитието, да използват виртуалния юан, това няма да донесе някаква значителна разлика в нивата на трансакциите, посочва Скот Кенеди, старши съветник в организациите Chinese Business and Economics и Center for Strategic and International Studies.

Борба за внимание

Дигиталният юан не успява да набере скорост в Китай. Общият обем на трансакциите с виртуалната валута възлизат на едва 8.37 млрд. долара през втората половина на 2021 година, което представлява средно по 1.4 млрд. долара на месец.

Въпреки, че това е прогрес прямо ситуацията от преди, все още обемите са далеч от това да конкурират размера на трансакциите, осъществявани чрез частните приложения за разплащания.

Така например Ant Group обяви през 2020 година в документи пред борсовите регулатори, че неговото приложение за разплащания Alipay обработва плащания за средно 1.6 трилиона долара всеки месец, което е над 1000 пъти повече от месечния обем на дигиталния юан.

След като първоначално Китай ограничи употребата на дигитални портфейли за виртуалния юан до гражданите, изтеглени в специална томбола, правителството започна да прави дигиталните пари все по-достъпни за населението.

В началото на тази година, централната банка на Китай пусна дигитален портфейл за Apple и Android, който може да се използва в 10 града и региона, които участваха в пилотното пускане на валутата, както и в съоръженията, свързани с Олимпийските игри.

Понастоящем приложението е достъпно до всички в тези градове и региони, а не само за избраните чрез томбола.

Централната банка посочва, че цифрите нарастват през миналата година, като сигнал за успеха на дигиталния юан. Към края на декември 2021 година, приложението е изтеглено от 261 млн. души или 19% от китайското население, сочат данните.

Но въпреки това, използването на виртуалните пари не става толкова лесно. Извън изключенията за чужденци, наложени заради Олимпийските игри, хората, които искат да използват дигитални юани трябва да се регистрират за да изтеглят приложението на централната банка, след което да добавят пари от банковата си сметка, разкрита в една от предварително посочените китайски банки.

Валутата не може да бъде използвана извън 10-те население места и региони, както и извън олимпийските съоръжения.

Засега потребителите не демонстрират високо желание да използват виртуалната валута, посочва професор Франк Ши от University of South Carolina Aiken, който изучава китайския бизнес и икономика.

Според експерти, липсата на стимули са основната причина за липсата на ентусиазъм.

„Екосистемата, която беше изградена за десетилетие около големите технологични фирми е непобедима по отношение на мрежа и удобство”, казва Мартин Чорземпа от организацията Peterson Institute for International Economics.

Пазарните лидер Alipay и WeChat Pay вече имат стотици милиони потребители, които са запознати с услугите им.

Балон ли е биткойн? За хората, които истински вярват в криптовалутите, биткойн е ултимативният актив за съхраняване на стойност и най-солидното средство ср... Прочети повече

Според Франк Ши, допълнителен фактор могат да се окажат и притесненията относно поверителността на данните, тъй като „дори обикновените граждани” си дават сметка за обхвата на правителството.

Промяна на навиците

Правителството разполага с някои възможности да провокира населението към промяна на навиците за разплащания, според Сингълтън от Foundation for Defense of Democracies.

„С времето е възможно хора, които виждат нарастващото приемане на дигиталния юан да плащат за определени разходи, като битови сметки, транспорт или други разходи, управлявани от правителството, просто защото правителството може да наложи тези промени над потребителите”, казва той.

Анализатори смятат, че правителството може да изисква от частните приложения да промотират държавния дигитален юан. Това вече започва да се случва. Alipay започна да тества плащания с виртуалния юан през миналата година, а Tencent посочиха по-рано през този месец, че също ще започнат да поддържат дигиталния юан в своя WeChat Pay портфейл.

„Всъщност молите тези доставчици потенциално да канибализират собствените си системи, като позволяват на клиентите да използват дигиталния юан вместо собствените си съществуващи опции за плащане”, казва Кимо Сорамеки, основател и изпълнителен директор на базираната в Лондон компания за анализи Financial Network Analytics.

Дигиталният юан се разглежда от някои анализатори като метод на китайските власти да следят разплащанията на населението; Снимка: iStock

Тези компании навярно чувстват, че нямат голям избор. Промотирането на дигиталния юан съвпада със засиления регулаторен натиск, който оказа Пекин над големите си технологични компании. Ant Group и Tencent бяха натиснати сериозно, като това доведе до принудата или да променят моделите си на бизнес, или да заплащат солидни глоби.

Според Сингълтън, новите версии на портфейлите на Alipay и WeChat Pay ще ограничи влиянието на техните платежни системи в полза на дигиталния юан.

Въпреки всичко това, Пекин изглежда няма да може да се възползва от Зимните олимпийски игри за да демонстрира напредъка на своята национална виртуална валута и постиженията си на полето на финтех технологиите, което стана особено конкурентно, откакто биткойн се появи на картата. Поне не по начина, по който се надяваше.

Още: Какво е NFT и защо все повече хора влагат парите си в тези активи?