Капитализъм по време на война: Цената на газа тръгна надолу

Цената на природния газ на нидерландския газов хъб TTF възлиза на 95.75 евро на мегаватчас към момента на подготвяне на материала. Това е понижение от близо 28% спрямо края на вчерашния ден, когато цената бе на ниво от 134 евро на мегаватчаст.

Понижението идва след като вчера цената на газа скочи от около 88 евро на мегаватчас до 134.3 евро на мегаватчас към края на деня.

Цената на газа в България също тръгна надолу, след като вчера се изстреля с близо 46% до 232.26 лева на мегаватчас. Днешните цени за доставка на газ за следващия ден вече възлизат на 194.21 лева на мегаватчас, което представлява понижение от малко над 16% спрямо пика от вчера.

Въпреки, че засега цените на газа са по-високи спрямо равнището от преди инвазията на Русия в Украйна, ако тенденцията продължи, ефектите от рязкото поскъпване ще претърпят пълна корекция.

Причина за светкавичното понижение в цената на природния газ може да се търси в това, че Европа е поискала от руската държавна енергийна компания „Газпром” да подава повече газ, което е довело до ръст в обемите и респективно спад в цените. Интересното е, че газът минава транзит към Европа именно през Украйна. Според съобщение на „Газпром”, заявката за транзит на руски газ през територията на Украйна е скочила с 23.6% спрямо предходния ден, до 103.8 млн. куб. м. дневно.

„Капитализъм по време на война”, коментира събитията в Twitter, колумниста от Bloomberg Хавиер Блас.

