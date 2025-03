Филмът "Анора" обра "Оскар"-ите с пет отличия (СНИМКИ + ВИДЕО)

Филмът "Анора" на Шон Бейкър е големият победител на 97-ите награди "Оскар", които бяха връчени преди минути. Освен за най-добър филм, продукцията бе отличена с "Оскар" и за монтаж, оригинален сценарий, режисьор и най-добра главна женска роля. Така "Анора" си прибра статуетките за пет от шестте си номинации, като не успя да спечели единствено в категория най-добър актьор в поддържаща роля.

Карла София Гаскон все пак присъства на церемонията, снимка: Getty Images

Фаворитът по номинации - "Емилия Перес", получи едва две награди - за оригинална песен и поддържаща женска роля на Зоуи Салдана, при 13 номинации. Ейдриън Броуди бе награден за главната си роля в "Бруталистът", като филмът спечели още "Оскар" за операторско майсторство и оригинална музика. "Конклав" грабна статуетката за най-добър адаптиран сценарий, а филмът за Боб Дилън "Напълно непознат" не получи нито една статуетка въпреки осемте си номинации.

97-мите награди на Американската академия бяха "вечерта на първите "Оскар"-и", в която много актьори и творци получиха за първи път тази ценна статуетка след първи номинации в кариерата си. Кийран Кълкин, Зоуи Салдана, операторът Лол Кроули за "Бруталистът", Майки Медисън за главна роля и много други дебютираха успешно на "Оскар"-ите.

Как протече церемонията?

Церемонията започна с изпълнения на песни от филма "Злосторница" от Ариана Гранде и Силвия Ериво, а след това на сцената се появи водещият Конан О'Брайън, който "излезе" от тялото на Деми Мур, пресъздавайки култова сцена от боди хорър филма "Веществото". Водещият се обърна към актрисата Карла София Гаскон, която присъстваше в залата, с молба, ако пуска туитове по-късно, да запомни, че той се казва Джими Кимъл.

Снимка: Getty Images

Разбира се, в стъпителната си реч водещият спомена и опустошителните пожари в Лос Анджелис, заради които обявяването на номинациите за "Оскар" бяха отложени два пъти, а много хора загубиха домовете си.

За най-добра поддържаща мъжка роля отличието спечели Кийран Кълкин, за когото това бе първа номинация и първа награда "Оскар". За най-добра пълнометражна анимация бе определен филмът "Потоп", който ще имаме щастието да гледаме на предстоящия "София Филм Фест". "In the Shadow of the Cypress" бе определен за най-добър късометражен анимационен филм.

Последваха наградите за дизайн на костюмите - Пол Тазуел за "Злосторница", който стана първия чернокож с "Оскар" в тази категория, за оригинален сценарий - Шон Бейкър за "Анора" (първи "Оскар" в кариерата му), за адаптиран сценарий - Питър Строган за "Конклав" (първи "Оскар" в кариерата му) и грим и прическа - "Веществото" (също първа номинация и награда за специалистите, работили по филма).

За монтаж "Оскар"-ът отиде при "Анора" и Шон Бейкър, а за поддържаща женска роля - очаквано при Зоуи Салдана за ролята ѝ в "Емилия Перес". За дизайн на продукцията статуетката отиде при "Злосторница". Вечният Мик Джагър излезе на сцената под бурните овации на всички гости, за да обяви наградата за най-добра оригинална песен - "El Mal" от "Емилия Перес".

За най-добър късометражен документален филм бе обявен "The Only Girl in the Orchestra", а при пълнометражните документални продукции бе отличен "No Other Land", създаден от палестино-израелски екип. "Оскар"-ите за най-добър звук и визуални ефекти отидоха при "Дюн: Част втора".

За най-добър късометражен игрален филм бе обявен "I'm Not a Robot". "Оскар"-ът за операторско майсторство отиде при Лол Кроули за работата му по "Бруталистът" (първа номинация и победа за Кроули). "I'm Still Here" от Бразилия бе награден в категория "Най-добър международен филм". Статуетката за най-добра музика отиде при "Бруталистът" и 35-годишния композитор Даниел Блумбърг.

За най-добър актьор бе обявен Ейдриън Броуди за "Бруталистът", а за най-добър режисьор - Шон Бейкър за "Анора". Отново за "Анора" бе наградена и Майки Медисън за главната си роля, а този филм бе обявен и за най-добър от Американската академия.

Политиката на "Оскар"-ите

Политиката, разбира се, не отсъстваше от тазгодишните "Оскар"-и. "Слава за Украйна! Те са наистина най-коравите в света" - така легендарната Дарил Хана обяви номинираните и победителя в категория "Монтаж".

Зоуи Салдана, снимка: Getty Images

При получаването на наградата си за поддържаща женска роля Зоуи Салдана заяви, че е горда, че е дете на имигранти и е първата актриса от латиноамерикански произход с това отличие. Тя изрази надежда да не се окаже и последната.

"Мечтая дъщеря ми да не пътува като мен - постоянно под наблюдение и следена. Ние винаги се борим за свобода, справедливост и бъдеще за палестинския народ", казаха от екипа на филма, получил "Оскар" за най-добър документален филм. Те добавиха, че всички заложници от 7 октомври 2023 г. трябва да бъдат освободени. "Не е твърде късно живите да продължат да живеят", добавиха от екипа на "No Other Land".

На сцената се качиха и част от пожарникарите, участвали в гасенето на пожарите в Лос Анджелис от началото на годината, и получиха овации на крака и благодарности за усилията им по време на огненото бедствие.

Номинирани и победители в основните категории

Снимка: Getty Images

Най-добър филм: "АНОРА", "Бруталистът", "Напълно непознат", "Конклав", "Дюн: Част втора", "Емилия Перес", "I'm Still Here", "Nickel Boys", "Веществото", "Злосторница".

Най-добър режисьор: ШОН БЕЙКЪР ("Анора"), Брейди Корбет ("Бруталистът"), Джеймс Манголд ("Напълно непознат"), Жак Одиар ("Емилия Перес"), Корали Фаржа ("Веществото").

Най-добър оригинален сценарий: "АНОРА", "Бруталистът", "A Real Pain", "September 5", "Веществото".

Най-добър адаптиран сценарий: "Напълно непознат", "КОНКЛАВ", "Емилия Перес", "Nickle Boys", "Sing Sing".

Най-добър оператор: "БРУТАЛИСТЪТ", "Дюн: Част втора", "Емилия Перес", "Мария", "Носферату".

Най-добра актриса в главна роля: Синтия Ериво за "Злосторницата", Карла София Гаскон за "Емилия Перес", МАЙКИ МЕДИСЪН за "Анора", Деми Мур за "Веществото", Фернанда Торес за "I'm Still Here".

Най-добра актриса в поддържаща роля: Моника Барбаро за "Напълно непознат", Ариана Гранде за "Злосторница", Фелисити Джоунс за "Бруталистът", Изабела Роселини за "Конклав", ЗОУИ САЛДАНА за "Емилия Перес".

Най-добър актьор в главна роля: ЕЙДРИЪН БРОУДИ за "Бруталистът", Тимъти Шаламе за "Напълно непознат", Колман Доминго за "Sing Sing", Рейф Файнс за "Конклав", Себастиан Стан за "Стажантът".

Най-добър актьор в поддържаща роля: Юра Борисов за "Анора", КИЙРАН КЪЛКИН за "A Real Pain", Едуард Нортън за "Напълно непознат", Гай Пиърс за "Бруталистът", Джеръми Сторнг за "Стажантът".

Най-добър чуждестранен филм: "I'M STILL HERE" (Бразилия), "The Girl with the Needle" (Дания), "Емилия Перес" (Франция), "Семената на свещената смокиня" (Германия), "Потоп" (Латвия).

Най-добър анимационен филм: "ПОТОП", "Отвътре навън 2", "Memoir of a snail", "Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl", "Дивият робот".