Кийран Кълкин грабна "Оскар" за поддържаща мъжка роля

Кийран Кълин получи наградата "Оскар" за поддържаща мъжка роля за изпълнението му в "A Real Pain". Това е първа номинация и първа награда "Оскар" за Кълкин, който се превъплъщава в ролята на Бенджи Каплан и играе редом до режисьора на филма Джеси Айзенберг. За наградата за най-добра поддържаща мъжка роля бяха номинирани още Юра Борисов за "Анора", Едуард Нортън за "Напълно непознат", Гай Пиърс за "Бруталистът" и Джеръми Стронг за "Стажантът".

Наградата за поддържаща мъжка роля бе връчена от миналогодишния носител на отличието - Робърт Дауни-младши на 97-ама церемония по връчването на отличията на Американската академия.

Кой е Кийрън Кълкин

Снимка: Getty Images

Кийран Кайл Кълкин е роден на 30 септември 1982 г. в Ню Йорк. Той е син на Кит Кълкин, бивш театрален и филмовактьор, и Патриша Брентруп. Той е брат на Шейн Кълкин, Дакота Кълкин, Маколи Кълкин, Куин Кълкин, Крисчън Кълкин и Рори Кълкин.

Дебютът на Кълкин е в ролята на братовчеда на Мак - Фулър, в "Сам вкъщи" (1990). Следващият му филм е "Father of the Bride" (1991), в който играе малкия син на Стив Мартин. След това няколко години по-късно му предлагат специална роля в "The Mighty" (1998). След прекрасното си представяне той продължава с по-големи филми като "The Cider House Rules" (1999) и "Music of the Heart" (1999) и др.

