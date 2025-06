Поредна иранска атака: Пожари бушуват в израелски градове, САЩ изпраща самолетоносач в региона (ВИДЕО)

Малко след 22 часа българско време тази вечер Иран предприе нова мащабна атака срещу редица израелски градове. Съобщава се за изстреляни десетки ирански ракети, като противовъздушните системи се опитват да ги пресрещнат.

⚡️BREAKING: Right now, Iranian missiles are targeting Israel. Air defense systems are attempting to intercept them. pic.twitter.com/QZiESf7AKG — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2025

Малко по-късно бе съобщено за сериозни пожари в град Хайфа. На кадри в социалните мрежи се виждат огромни огньове, бушуващи в града. По предварителни данни има седмина пострадали.

⚡️Fires have broken out in Haifa pic.twitter.com/kqxyXx2b1n — NEXTA (@nexta_tv) June 15, 2025

САЩ изпратиха самолетоносоч в района

Същевременно бе съобщено, че американският самолетоносач "Нимиц" се е отправил към Близкия изток. Той е пуснат на вода за първи път през 1975 г., като оттогава е обиколил земното кълбо повече от десетки пъти. Преди две години се заговори за неговото бракуване, но той все още е на разположение на американската армия.

NEW: US aircraft carrier USS Nimitz sails for the Middle East



Source: Channel 12 pic.twitter.com/IWVmLJpkb2 — Clash Report (@clashreport) June 15, 2025

Корабът, който тежи повече от 100 000 тона, е изключително сложен "плаващ град", оборудван с два ядрени реактора тип A4W, хиляди тонове стомана, милиони метри кабели и специализирано оборудване от всякакъв вид – от компютри и командни пунктове до сервизите за поддръжка на самолети. Само четирите му витла тежат 120 тона.

Израел удари ирански ядрен обект

Същевременно бе съобщено, че Израел е извършил атака срещу ядреното съоръжение Фордоу в Иран. Новината съобщи Телеграм каналът Clash Report, като се позова на израелската армия.

The IDF confirmed it has completed a broad wave of strikes aimed at degrading Iran’s weapons production capabilities. Following earlier strikes on Quds Force, IRGC, and Iranian military infrastructure in Tehran, multiple additional weapons manufacturing sites across Iran were… pic.twitter.com/3m9d4eBUJd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) June 15, 2025

Израелската армия потвърди, че е завършила и широкомащабна вълна от удари, насочени към отслабване на производствените способности за оръжия на Иран. След по-ранни удари по силите Кудс, ИРГК и иранската военна инфраструктура в Техеран, са атакувани множество допълнителни обекти за производство на оръжия. От ЦАХАЛ показаха и сателитни изображения с последиците от атаките.

Иранците се евакуират от Техеран

Телеграм каналът Clash Report съобщава за огромни колони от автомобили, напускащи иранската столица Техеран. Според медията, хората бягат от града заради опасенията от ескалация на конфликта и още по-мощни израелски удари.

Heavy traffic jams in Tehran as civilians are trying to evacuate the city following Israeli aggression. pic.twitter.com/JBusdf4zgR — Clash Report (@clashreport) June 15, 2025

Колко са убитите иранци?

По последни данни на Техеран, 224 души са загинали вследствие на израелските удари от началото на конфликта на 13 юни. Оттогава са изминали едва 65 часа, уточняват местните власти.

Иран търси съюзници

Висш ирански представител заяви, че е получил уверение от Пакистан, че Техеран ще получи подкрепа от страната. Според изявлението, ако Израел атакува Иран с ядрено оръжие, то Пакистан ще използва такова срещу еврейската държава. Официален Исламабад обаче, отрича тези твърдения.

Senior Iranian official Mohsen Rezaee:



We are seeking to form an Islamic army with Türkiye, Saudi Arabia, Pakistan, and several other countries. pic.twitter.com/t6AAOrPvYQ — Clash Report (@clashreport) June 15, 2025

Висшият ирански военен Мохсен Резаи обяве, че опитват да формират ислямска армия заедно с Турция, Саудитска арабия, Пакистан и някои други страни.