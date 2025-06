Ирански лидери се готвят да бягат в Русия. Трус в района на най-важния ирански ядрен комплекс (ВИДЕО)

Али Асгар Хеджази, един от най-близките съветници на аятолах Али Хаменей и зам.-ръководител на политическия му кабинет, води тайни преговори с режима на руския диктатор Владимир Путин за евакуация на семейството си и своето собствено бягство в Русия. Висш руски служител е дал гаранции на Хеджази – други ирански политически лица също са получили руски гаранции да дойдат на руска територия, като вече си имат и маршрути за бягство. Това съобщава изданието Iran International.

Iranians are continuing to flee the capital of Tehran tonight, as Israel intensifies its strike campaign against government, military, and infrastructure targets throughout the city, with footage showing major traffic jams on the Babayi Expressway to the northeast of Tehran. pic.twitter.com/GHm0ow1UWz — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

Знаково е, че в едно от видеообръщенията си след началото на израелската операция "Изгряващият лъв" израелският премиер Бенямин Нетаняху каза, че висши ирански водачи "си стягат багажа". Но освен това, след Reuters, редица други западни медии повториха, че Доналд Тръмп се е противопоставил на израелски план да бъде убит аятолах Хаменей, защото той не бил убил нито един американец: това пишат и предават Axios, ABC, CNN, Fox и NBC - Още: "Няма да допуснем ядрен холокост": Нетаняху с интервю-отчет какво порази Израел от ядрените мощности на Иран

На този фон, Израел нанесе поредни въздушни удари в Иран. Потвърдено е имало атака срещу иранския ядрен комплекс във Фордо, при град Кум. Там се знае, че има центрофуги за обогатяване на уран – на поне 80-90 метра височина. Прокремълският телеграм канал Shot, който е под санкции от ЕС за разпространяване на пропагандата и лъжите на Кремъл за Украйна, съобщава за земетресение от 2,5 по Рихтер в района. Един от по-известните OSINT профили в социалната мрежа „Х“ също представи данни от Иранския сеизмологичен център в Техеран, които показват трус от 2,5 по Рихтер. В 0:42 часа българско време, в Южен Иран е регистрирано земетресение от 3,5 по Рихтер – това показват данните на Европейския средиземноморски сеизмологичен център, но изглежда става въпрос за земетресение по-близо до Персийския залив, на около 1000 километра от Фордо. Град Кум се намира на 140 километра южно от иранската столица Техеран. Вече има и нови сателитни снимки от района на друг подземен ирански ядрен комплекс – в Натанз. Там се виждат множество кратери от израелските бомбардировки и изглежда иранците се мъчат да ги запълват – Още: Поредна иранска атака: Пожари бушуват в израелски градове, САЩ изпраща самолетоносач в региона (ВИДЕО)

Fascinating: the latest @Maxar imagery of Natanz shows multiple craters above the buried centrifuge facility. Presumably these were made by Israeli bombs.



But weirdly the Iranians seem to be trying to fill them in!



I mean I guess it can’t hurt, but…. pic.twitter.com/6WLaeXobSc — Geoff Brumfiel (@gbrumfiel) June 15, 2025

Има и видеокадри от огромен пожар в склад за боеприпаси на около 10 километра от комплекса Фордо. Снощи се появи информация и за израелска атака по иранските ядрени мощности в Парчин:

Flames and smoke seen rising from the Qom Munitions Storage Complex, following intensive strikes earlier by the Israeli Air Force. The complex sits roughly 10 miles to the west of the Fordow Fuel Enrichment Plant (FFEP) in the Qom Province of Northern Iran. pic.twitter.com/eGO3juHUBC — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

Друга интересна новина от Иран – агенти на Мосад са били арестувани с компоненти за направа на поне две дузини дронове, пускови установки и 200 килограма експлозиви. Това е станало в рамките на две операции. В Техеран е намерена дори и нещо като фабрика за сглобяване на безпилотни летателни апарати:

Междувременно, в рамките на последната засега иранска ракетна атака в Израел са загинали 3 души, 67 са ранени, по данни на израелската спешна служба. Двама са в тежко състояние, включително 10-годишно дете:

Aftermath of Iranian attacks on Israel. pic.twitter.com/pATV6dsNxN — Clash Report (@clashreport) June 15, 2025

A high-rise residential building in Petah Tikva, Central Israel, suffered serious damage from the impact of a ballistic missile fired by Iran. pic.twitter.com/kaPenpKjOw — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

Documentation of the ballistic missile impact site in Petah Tikva, east of Tel-Aviv, where a number of floors in two high-rise residential buildings were totally destroyed, with one of the towers also appearing to have suffered structural damage. pic.twitter.com/SI3vhj9uSl — OSINTdefender (@sentdefender) June 16, 2025

В социалните мрежи има и кадри от голям пожар в рафинерията в Хайфа - Още: Поредна иранска атака: Пожари бушуват в израелски градове, САЩ изпраща самолетоносач в региона (ВИДЕО)

The moment an Iranian missile hit Haifa. pic.twitter.com/ph6PiGUMv1 — Clash Report (@clashreport) June 15, 2025

The moment an Iranian missile hit Haifa. pic.twitter.com/ph6PiGUMv1 — Clash Report (@clashreport) June 15, 2025

Numerous fires are burning at the impact site in Haifa. pic.twitter.com/WmFRGAAw8c — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025