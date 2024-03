Награди "Оскар" 2024: "Опенхаймер" с тотален триумф и 7 спечелени статуетки (СНИМКИ+ВИДЕО)

Филмът за "бащата" на атомната бомба грабна статуетките за поддържаща мъжка роля (Робърт Дауни-младши), монтаж, операторско майсторство, оригинална музика, актьор в главна роля (Килиън Мърфи), режисьор и най-добър филм.

Presenting your Best Picture nominees for the 96th #Oscars...



American Fiction, Anatomy of a Fall, Barbie, The Holdovers, Killers of the Flower Moon, Maestro, Oppenheimer, Past Lives, Poor Things and The Zone of Interest pic.twitter.com/OKdWE3qm9n — The Academy (@TheAcademy) March 7, 2024

Спряганият за основен конкурент на "Опенхаймер" - "Барби", спечели само едно отличие - за оригинална песен.

"Клети създания" на Йоргос Лантимос получи "Оскар"-ите за дизайн на костюмите, грим и прически, дизайн на продукцията и актриса в главна роля (Ема Стоун).

Снимка: Getty Images

За най-добър анимационен филм бе обявен "Момчето и чаплата" на Хаяо Миязаки и Тошио Сузуки, "Зона на интерес" спечели наградата за най-добър международен игрален филм, а за най-добър документален филм "Оскар" получи "20 дни в Мариупол", чийто режисьор Мстислав Чернов изнесе прочувствена реч, изпълнена с болка и заклеймяваща нахлуването на Русия в Украйна.

Наградите за сценаристите бяха спечелени от "Анатомия на едно падане" за оригинален сценарий и "American Fiction" за адаптиран.

Филмите "Убийците на цветната луна" и "Маестро" не получиха нито един "Оскар".

Снимка: Getty Images

Водещ на церемонията бе комикът Джими Кимъл, който даде всичко от себе си, за да направи вечерта на "Оскар"-ите забавна и леко хаплива (по традиция). Един от култовите моменти на вечерта бе появата на кечиста Джон Сина, който обяви наградата за костюми гол, прикривайки се единствено с плика с името на победителя. Той бързо бе облечен на сцената и всичко премина в рамките на приличието.

Друг запомнящ се момент от церемонията по връчването на наградите "Оскар" бе появата на "близнаците" Арнолд Шварценегер и Дани де Вито, които обявиха "Оскар"-ите за визуални ефекти и монтаж.

Снимка: Getty Images

Кой спечели наградите "Оскар" за 2024 г.

Най-добър филм:

"American Fiction"

"Анатомия на едно падане"

"Барби"

"Заседнали"

"Убийците на цветната луна"

"Маестро"

"ОПЕНХАЙМЕР"

"Минали животи"

"Клети създания"

"Зона на интерес"

Най-добър режисьор:

Жюстин Трие, "Анатомия на едно падане"

Мартин Скорсезе, "Убийците на цветната луна"

КРИСТОФЪР НОЛАН, "ОПЕНХАЙМЕР"

Йоргос Лантимос, "Клети създания"

Джонатан Глейзър, "Зона на интерес"

Най-добър актьор в главна роля:

Брадли Купър, "Маестро"

Колман Доминго, "Ръстин"

Пол Джамати, "Заседнали"

Снимка: Getty Images

КИЛИЪН МЪРФИ, "ОПЕНХАЙМЕР"

Джефри Райт, "American Fiction"

Най-добра актриса в главна роля:

Анет Бенинг, "Nyad"

Лили Гладстон, "Убийците на цветната луна"

Сандра Хюлер, "Анатомия на едно падане"

Кери Мълиган, "Маестро"

ЕМА СТОУН, "КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ"

Най-добър актьор в поддържаща роля:

Стърлинг К. Браун, "American Fiction"

Робърт де Ниро, "Убийците на цветната луна"

РОБЪРТ ДАУНИ-МЛАДШИ, "ОПЕНХАЙМЕР"

Райън Гослинг, "Барби"

Марк Ръфало, "Клети създания"

Най-добра актриса в поддържаща роля:

Емили Блънт, "Опенхаймер"

Даниел Брукс, "The Color Purple"

Америка Ферера, "Барби"

Джоди Фостър, "Nyad"

ДА'ВАЙН ДЖОЙ РАНДОЛФ, "Заседнали"

Най-добър оригинален сценарий:

Снимка: Getty Images

ЖЮСТИН ТРИЕ И АРТУР ХАРАРИ, "АНАТОМИЯ НА ЕДНО ПАДАНЕ"

Дейвид Хемингсон, "Заседнали"

Брадли Купър и Джош Сингър, "Маестро"

Сами Бърч и Алекс Меканик, "Май Декември"

Селин Сонг, "Минали животи"

Най-добър адаптиран сценарий:

КОРД ДЖЕФЕРСЪН, "AMERICAN FICTION"

Грета Геруиг и Ноа Баумбах, "Барби"

Кристофър Нолан, "Опенхаймер"

Тони МакНамара, "Клети създания"

Джонатан Глейзър, "Зона на интерес"

Най-добър международен игрален филм:

"Аз, капитан", Италия

"Перфектни дни", Япония

"Society of the Snow", Испания

"Учителската стая", Германия

"ЗОНА НА ИНТЕРЕС", ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Най-добър оператор:

Едуард Лахман, "El Conde"

Родриго Прието, "Убийците на цветната луна"

Матю Либатик, "Маестро"

Снимка: Getty Images

ХОЙТЕ ВАН ХОЙТЕМА, "ОПЕНХАЙМЕР"

Роби Райън, "Клети създания"

Най-добър монтаж:

Лоран Сенешал, "Анатомия на едно падане"

Кевин Тент, "Заседнали"

Телма Шунмейкър, "Убийците на цветната луна"

ДЖЕНИФЪР ЛЕЙМ, "ОПЕНХАЙМЕР"

Йоргос Мавропсаридис, "Клети създания"

Най-добър анимационен филм:

"МОМЧЕТО И ЧАПЛАТА", Хаяо Миязаки и Тошио Сузуки

"Стихии", Питър Сон и Денис Рийм

"Nimona", Ник Бруно, Трой Куейн, Карен Райън и Джули Закари

"Robot Dreams", Пабло Бергер, Ибон Кормензана, Игнаси Естапе и Сандра Тапиа Диас

"Спайдър-мен: През Спайди-вселената", Кемп Пауърс, Джъстин К. Томпсън, Фил Лорд, Кристофър Милър и Ейми Паскал

Най-добър документален филм:

"Bobi Wine: The People's President", Моузес Буайо, Кристофър Шарп, Джон Батсек

"The Eternal Memory", Майте Алберди

"Four Daughters", Каутер Бен Ханиа и Надим Шейхруа

"To Kill a Tiger", Ниша Пауджа, Корнелия Принчипе и Дейвид Опенхайм

"20 ДНИ В МАРИУПОЛ", МСТИСЛАВ ЧЕРНОВ, МИШЕЛ МАЙЗНЕР И РЕЙНИ АРЪНСЪН-РАТ

Най-добра оригинална музика:

Лаура Карпман, "American Fiction"

Джон Уилямс, "Индиана Джоунс и рекливата на съдбата"

Роби Робъртсън, "Убийците на цветната луна"

ЛУДВИГ ГЬОРАНСОН, "ОПЕНХАЙМЕР"

Джерскин Фендрикс, "Клети създания"

Най-добра оригинална песен:

"The Fire Inside" от филма "Flamin' Hot"

"I'm Just Ken" от филма "Барби"

"It Never Went Away" от филма "Американска симфония"

"Wahzhazhe (A Song For My People)" от филма "Убийците на цветната луна"

"WHAT WAS I MADE FOR?" ОТ ФИЛМА "БАРБИ"

Снимка: Getty Images

Най-добър късометражен документален филм:

"The ABCs of Book Banning", Шейла Невинс и Триш Адлесик

"The Barber of Little Rock", Джон Хофман и Кристин Търнър

"Island in Between", С. Лео Чан и Джийн Сиен

"THE LAST REPAIR SHOP", БЕН ПРАУДФУТ И КРИС БАУЪРС

"Nǎi Nai&Wài Pó", Шан Уанг и Сам Дейвис

Най-добър късометражен анимационен филм:

"Letter to a Pig"

"Ninety-Five Senses"

"Our Uniform"

"Pachyderme"

"WAR IS OVER! INSPIRED BY THE MUSIC OF JOHN&YOKO"

Най-добър късометражен филм:

"The After"

"Invincible"

"Knight of Fortune"

"Red, White and Blue"

"THE WONDERFUL STORY OF HENRY SUGAR"

Най-добър дизайн на костюмите:

Жаклин Дюран, "Барби"

Жаклин Уест, "Убийците на цветната луна"

Джанти Йейтс и Дейв Кросман, "Наполеон"

Елън Миройник, "Опенхаймер"

ХОЛИ УОДИНГТЪН, "КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ"

Най-добър грим и прически:

Карън Хартли, Сузи Батърсби и Ашра Кели-Блу, "Голда"

Казу Хиро, Кай Георгиу и Лори МакКой-Бел, "Маестро"

Луиза Абел, "Опенхаймер"

НАДЯ СТЕЙСИ, МАРК КУЛИЪР И ДЖОШ УЕСТЪН, "КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ"

Ана Лопес-Пугсервер, Давид Марти и Монтсе Рибе, "Society of the Snow"

Най-добър дизайн на продукцията:

"Барби"

"Убийците на цветната луна"

"Наполеон"

"Опенхаймер"

"КЛЕТИ СЪЗДАНИЯ"

Най-добър звук:

"The Creator"

"Маестро"

"Мисията невъзможна: Пълна разплата - част първа"

"Опенхаймер"

"ЗОНА НА ИНТЕРЕС"

Най-добри визуални ефекти:

"The Creator"

"GODZILA MINUS ONE"

"Пазители на галактиката Volume 3"

"Мисията невъзможна: Пълна разплата - част първа"

"Наполеон"