Официално: Зендая ще играе дъщерята на Шрек (ВИДЕО)

Зендая се присъедини към актьорския състав на "Шрек 5". Актрисата играе дъщерята на Шрек (Майк Майерс) и Фиона (Камерън Диас), обяви официалната страница на поредицата в X. Еди Мърфи също ще се превъплъти в ролята на Магарето в новия филм, пише "Deadline". Предвиден за излизане на 23 декември 2026 г., "Шрек 5" ще бъде първата част, която ще излезе по кината след "Шрек завинаги" през 2010 г. Все още няма информация за сюжета.

