"Опенхаймер" е големият победител на наградите "Златен глобус"

Мърфи се превъплъти в образа на Робърт Опенхаймер, наричан бащата на атомната бомба, във филма, който спечели близо 1 млрд. долара в боксофиса. Актьорът отдаде дължимото на "строгостта, целенасочеността и отдадеността" на Нолан.

"Още когато за първи път влязох на снимачната площадка на Кристофър Нолан, разбрах, че това е нещо различно", каза той в благодарствената си реч. "По строгостта, съсредоточеността, отдадеността и пълната липса на места за актьорите разбрах, че съм в ръцете на режисьор визионер“, допълни той.

Мърфи се пошегува и с броя на ирландските номинирани в сезона на наградите тази година - сред тях са Андрю Скот и Бари Кийгън. "На всички мои колеги номинирани, независимо дали сте ирландци или не, всички вие сте легенди, поздравявам ви", каза той.

Биографичният филм спечели и награди за най-добра музика и най-добър поддържащ актьор за Дауни Джуниър, който се превъплъти в образа на американския правителствен служител Люис Щраус.

Дауни Джуниър призна малко вероятния касов успех на филма в благодарствената си реч, като се пошегува: "Една мащабна история за етичната дилема, свързана с ядрените оръжия, печели 1 млрд. долара?" Актьорът продължи: "От лятото насам десетки хора се обръщат към мен с думите, че съм бил неузнаваемо фин в ролята на Люис Щраус. На моите колеги номинирани, нека не се преструваме, че това е комплимент".

Той спомена и за промените, направени в състава на "Златен глобус" след скандал за корупция и липса на разнообразие. "Благодаря ви, че променихте играта си", каза той.

Ема Стоун беше обявена за най-добра актриса в мюзикъл или комедия за изпълнението си в "Poor Things", в който тя играе младата Бела Бакстър, която пътува по света, за да открие себе си и да се събуди сексуално.

"Бела се влюбва по-скоро в самия живот, отколкото в човек, тя приема доброто и лошото в еднаква степен", каза Стоун в речта си при приемането на наградата. "И това наистина ме накара да погледна по различен начин на живота и на това, че всичко в него има значение. Тя остана дълбоко в мен, така че това означава много за мен".

Стоун благодари на режисьора Йоргос Лантимос, като каза, че ще бъде "завинаги благодарна, че се срещнахме", и на сценариста Тони Макнамара. "Обичам да произнасям този диалог и обичам да ви ужасявам с австралийския си акцент", пошегува се тя.

"Барби" все още не е спечелила толкова много награди, колкото се очакваше

Били Айлиш спечели наградата за най-добра оригинална песен за What Was I Made For? - една от трите песни, които бяха номинирани от саундтрака на филма.

"Беше точно преди година, когато ми показаха филма, и по това време бях много нещастна и депресирана, а написването на тази песен донякъде ме спаси", каза Айлиш.

Да'Вайн Джой Рандолф получи наградата за най-добра поддържаща женска роля за ролята си в "The Holdovers" на жена, която изпитва огромна скръб след смъртта на сина си.

"Мери, ти промени живота ми, накара ме да се почувствам видяна по толкова различни начини", каза тя, визирайки героинята, която играе. "И се надявам, че съм помогнала на всички вас да откриете своята вътрешна Мери, защото във всеки от нас има частица от нея".

Съдебната драма "Anatomy of a Fall" беше отличен за най-добър сценарий. Нейният режисьор Жюстин Трие си спомни за процеса на написване на филма заедно с партньора си Артър Харари.

"Бяхме в пандемия - спомня си тя, - и с моя партньор в живота прекарвахме дните си в съвместно писане на сценария за филма, заклещени в апартамента си - и странно, никой не умря".

Сред първите победители в телевизионните категории са Стивън Йон и Али Уонг - които бяха отличени за изпълненията си в "Beef", предава БГНЕС.

