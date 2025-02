Петте заглавия, които допълват Балканския конкурс на София Филм Фест

Балканският конкурс на София Филм Фест по традиция включва 12 от най-успешните филми от региона, които ще бъдат оценявани от жури в състав: украинския сценарист и режисьор Роман Бондарчук, австрийския продуцент Оливер Нойман и филмовия критик Петя Александрова. Представените до момента филми са: "Автопортрет" ("The Erl-King") – Сърбия-България, режисьор Горан Радованович; "Капка вода" ("Waterdrop") – Албания-Италия-Румъния, режисьор Роберт Будина; "Лунапарк" ("Luna Park") – Албания-Италия-Хърватия-Гърция-Косово, режисьор Флоренц Папас; "Майка Мара" ("Mother Mara") – Сърбия-Словения-Швейцария-Босна и Херцеговина-Черна гора-Люксембург, режисьор Миряна Каранович; "Трафик" ("Traffic") – Румъния-Белгия-Холандия, режисьор Теодора Михай; "Триумф" ("Triumph") – България-Гърция, режисьори Кристина Грозева, Петър Вълчанов и "Янис в градовете" ("Giannis in the Cities") – Гърция, режисьор Елени Александракис.

Кои заглавия допълват Балканския конкурс

Организаторите на фестивала, който ще се проведе от 13 до 31 март, представят останалите пет филма.

Кадър от филма "Идея", източник: София Филм Фест

Турският сценарист и режисьор Тайфун Пирселимоглу, с двайсетгодишен опит в киното и десетки номинации и награди, е избрал София за световната премиера на най-новия си проект – "Идея" ("iDEA"), копродукция между Турция, Румъния и Франция. Сюжетът на този изпълнен с напрежение трилър проследява трансформацията на един обикновен пазач, в чиито ръце съвсем случайно попада книга със заглавие "Идея", а след това се оказва мистериозно обвинен в престъпление и нарочен за лидер на тайна организация със същото "идейно" име. Най-голямата изненада в живота на един човек може да се окаже скрита на съвсем непредвидимо място.

Кадър от филма "Крепост на силата", източник: София Филм Фест

Участвал на фестивалите в Котбус, Кайро и Джайпур (Индия), където получава награда за операторско майсторство, "Крепост на силата" ("The Tower of Strength") е третият филм на черногорския театрален и филмов режисьор Никола Вукчевич. Сюжетът връща зрителите във времето на Втората световна война в Югославия, когато едно християнско момче се опитва да избяга от албански и мюсюлмански фашистки отряди, опожарили селото му, и открива убежище в дома на ръководител на албански семеен клан. Той се слави със своята сила и справедливост, но е изправен пред сериозна дилема – дали да предаде малкия беглец на преследвачите му и да наруши кода на гостоприемството, или да застраши сигурността на семейството си, като спаси чужденеца-друговерец? Историята, пресъздадена от авторите на филма, звучи актуално дори днес, когато в целия свят различни сили се опитват да сеят разрушение, и служи като мощно напомняне, че универсалните човешки ценности могат да триумфират дори над най-дълбоко вкоренените различия.

Кадър от филма "Летящият кюфтеджия", източник: София Филм Фест

Режисьорът Резан Йешилбаш представя премиерно пълнометражния си дебют "Летящият кюфтеджия" ("The Flying Meatball Maker") в програмата "Светло бъдеще" на фестивала в Ротердам и само месец след това ще се състезава за наградата в Балканския конкурс на София Филм Фест. Филмът е копродукция между Турция, Германия и България ("Alaz Film" – Камен Велковски). Историята е посветена на мечтата, от която един собственик на малък ресторант и майстор на кюфтета не може да се откаже – той иска да полети. И прави всичко възможно да се научи как да победи сам земната гравитация – сдобива се с моторен парапланер и тогава започват сериозните проблеми с неодобрението, което среща в семейството си... Натрупал ценен опит и знания като асистент на Зеки Демиркубуз, сценаристът и режисьор Йешилбаш получава изключително признание за късометражния си филм "Мълчание" ("Silent") през 2012 година, когато печели "Златна палма" в Кан, а пълнометражният му дебют е режисиран с деликатност и чувство за усет към драматургията.

Кадър от филма "Пожелай си нещо", източник: София Филм Фест

Новият филм на опитната гръцка режисьорка Пени Панайотопулу "Пожелай си нещо" ("Wishbone") печели наградата на публиката на фестивала в Солун и наградата за операторско майсторство на Фестивала за европейско кино в Лече. Копродукцията между Гърция, Франция, Германия и Кипър е изключително силна социална драма, която разказва за трудностите, с които се сблъсква един млад мъж, принуден да се грижи за малката си племенница след ненадейната смърт на брат му със съмнения, че тя е предизвикана от лекарска небрежност. Забъркан в съмнителни сделки, главният герой се опитва да съхрани вярата си в доброто у хората.

Кадър от филма "Почакай да чуеш моята", източник: София Филм Фест

Пелин Есмер е сценарист и режисьор с над 20 години стаж в създването на независимо кино в Турция. "Почакай да чуеш моята" ("And the Rest Will Follow") е нейният седми авторски филм – той запознава зрителите с млада камериерка в провинциален хотел, която пресъздава лична история, разказвайки я на известен истанбулски режисьор. Увлечен от сюжета, предаден му чрез гласови съобщения, той се оказва преследван от проблемите на собственото си минало. Динамичната игра на криеница, в която историите определят правилата, ще промени не само бъдещето, а и миналото. Филмът е копродукция между Турция, България ("Screening Emotions") и Румъния.

