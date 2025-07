Русия атакува Киев с дронове, избухнали са пожари в града (ВИДЕО)

Русия организира мащабна атака срещу украинската столица Киев. Градът е атакуван с дронове Шахед, съобщават Телеграм канали.

Footage shows the moment a Shahed drone struck residential buildings in Kyiv. https://t.co/FeDHTu93d9 pic.twitter.com/b0vx6o4Oqi

На места в столицата са избухнали големи пожари. Съобщава се за поразена жилищна сграда.

Около полунощ над територията на Украйна е имало активни най-малко 120 дрона, изстреляни от Москва.

At this moment, over 120 Russian UAVs are active on Ukrainian territory. pic.twitter.com/eC1RpKonmS