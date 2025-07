"Тръмп променя играта": Линдзи Греъм отговори на Кремъл

"Русия, прави сте по отношение на санкциите. Ти успя да ги избегнеш и се научи как да живееш с тях. Но очевидно не разбираш, че президентът Тръмп променя играта и ще наложи мита върху страни, които купуват твоите петрол и газ, подкрепяйки военната ти машина. Може би скоро ще искаш да провериш дали тези страни имат същото безгрижно отношение като твоето. Голямо двупартийно мнозинство е готово да подкрепи президента Тръмп в това начинание". Това написа американският сенатор Линдзи Греъм.

Russia, you are right when it comes to sanctions. You have been able to avoid them and you have learned to live with them.



Apparently, what you don’t understand is that President Trump is changing the game and he is going to put tariffs on countries who buy your oil and gas,…