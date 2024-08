Почитат режисьора Клод Льолуш на фестивала във Венеция

Френският режисьор Клод Льолуш ще бъде отличен със специалната награда за оригинален принос към съвременната киноиндустрия Cartier Glory to the Filmmaker Award на кинофестивала във Венеция, съобщи "The Hollywood Reporter".

Уес Андерсън, Ридли Скот, Ал Пачино, Коста-Гаврас, Еторе Скола, Силвестър Сталоун са сред носителите на приза.

Клод Льолуш е режисьор на "Един мъж и една жена", "Честита Нова година", "Клетниците" и много други. Той ще бъде удостоен с наградата на 2 септември. Това ще се случи преди прожекцията на най-новия му филм "Finalement", в който участват Кад Мерад, Елза Зилберщайн, Мишел Бужена и Сандрин Бонер.

Снимка: Getty Images

"Клод Льолуш е един от най-добрите режисьори на френското кино. Той създава над шестдесет пълнометражни филма, автор е на късометражни филми, както и на музикални видеоклипове, оператор, сценарист, актьор и продуцент", каза творческият директор на фестивала Алберто Барбера. Той определи Льолуш като нетипичен режисьор, като изтъкна филма му "Един мъж и една жена" от 1966 г. с Анук Еме и Жан-Луи Трентинян в главните роли. Лентата печели "Златна палма" в Кан и впоследствие два "Оскар"-а - за най-добър чуждоезичен филм и за най-добър оригинален сценарий.

Фестивалът във Венеция тази година

Тазгодишният 81-ви филмов фестивал във Венеция ще започне на 28 август и ще продължи до 7 септември. Събитието ще бъде открито с най-новия филм на режисьора Тим Бъртън "Бийтълджус, Бийтълджус". Изабел Юпер ще оглави журито, а Питър Уиър ще бъде удостоен за цялостен режисьорски принос.

Сигорни Уивър също ще бъде отличена за многобройните си актьорски постижения. Едни от най-чаканите филми, които ще бъдат представени по време на фестивала, са "Жокера: Лудост за двама" на Тод Филипс, "Мария" на чилийския режисьор Пабло Ларен, "Вълци единаци" с участието на Брад Пит и Джордж Клуни. На червения килим се очакват звезди като Анджелина Джоли, Лейди Гага, Брад Пит, Джордж Клуни, Никол Кидман, съобщава БТА.