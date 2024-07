Приключи Родопи Филм Фест 2024: Кои са наградените филми?

На 14 юли в град Смолян на официална церемония по закриването се връчиха наградите на 4-ти Международен документален "Родопи Филм Фест" (RIFE) 2024 г.

Тази година от 11 до 14 юли в програмата бяха преставени 36 филма от целия свят – САЩ, България, Сърбия, Полша, Тунис, Португалия, Аржентина, Азербайджан и много други страни. Международно жури определи наградите в конкурсните категории от състезателната селекция с 10 късометражни, 6 среднометражни и 10 пълнометражни документални филми.

Кои са наградените

В пълнометражния конкурс международно жури в състав Натали Дейвид, режисьор на документално кино, Бернд Будер, програмен директор на Филмовия Фестивал Котбус и Весела Марчевска, монтажист на множество игрални и документални филми, присъди наградата за най-добър филм на "Проектът Клецмер"/"The Klezmer Project", (Австрия, Аржентина) на режисьорите Леандро Кох и Палома Шахман. Наградата е осигурена от MagicShop, под формата на услуги.

Почетен диплом бе присъден на филма "Рьоби си отива"/"Rob Goes", (Швейцария) на режисьорите Кристиан Лабхарт и Хайди Шмид. Почетен диплом бе присъден и за филма "Да летиш с плавници"/"Flying with Fins" (България) на режисьорката Мария Аверина.

Снимка: Родопи Филм Фест

Международно жури ви състав Владимир Андреев, режисьор и продуцент, Ебру Туайтес Дикен, филмов критик с множество публикации за филмова и социална теория, женско кино, документалистика и режисьорска етика и Корнел Миглус, основател на филмовия фестивал filmPOLSKA Berlin, режисьор и продуцент, присъдиха наградата за най-добър филм в категорията среднометражни филми на "В търсене на семейство Родаки"/"Searching for Rodakis" (Дания и Турция) на режисьора Керем Сойилмаз. Наградата е осигурена от СОНУС Студио, под формата на услуги.

Почетен диплом бе присъден на филма "Оса и Орхидея"/"The Wasp and the Orchid" (Тунис, Франция) на режисьора Сабер Замури.

В късометражния конкурс призът се присъжда на "Сестра ми"/"Sister оf Mine" на Мариуш Рушински. Наградата е осигурена от СОНУС Студио, под формата на услуги.

Почетен диплом бе присъден на филма "Баба ми разказва"/"My Grandma Tells" (България) на режисьора Десислав Атанасов. Специалните награди на M&S Music тонстудио Франкфурт се присъждат на филмите: "Войник на съдбата"/"Soldier of Fortune" (България) на режисьорката Касиел Ноа Ашер и "Имало едно време в Париж"/"Once Upon a Time in Paris" (България), на режисьора Андрей Чертов.

Снимка: Родопи Филм Фест

Присъдените от Aero Vision отличия получават "Следеният човек"/"Мan Under Surveliance" (България) на режисьора Димитър Коцев – Шошо и "Да летиш с плавници"/"Flying with Fins" (България), на режисьорката Мария Аверина.

Международният документален Родопи Филм Фест се организира от Бул Док ЕООД, съорганизатор Гьоте-институт България, с финансовата подкрепа на ИА "Национален филмов център" и Министерство на културата. Oфициален партньор на събитието е Община Смолян с партньори Регионална библиотека "Николай Вранчев" - гр. Смолян и Родопски драматичен театър "Николай Хайтов". Специалната програма и уъркшоп за VR се осъществяват с финансовата подкрепа на Посолството на САЩ.

