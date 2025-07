Украинските бежанци остават в САЩ до края на войната? Отговорът на Тръмп (ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп заяви пред репортери във Вашингтон, че украинските бежанци в САЩ вероятно ще получат разрешение да останат в страната, докато не приключи руската инвазия, съобщава украинското издание Suspilne. На въпроса дали ще позволи на украинците, избягали от войната, да останат в Щатите, докато тя приключи, републиканецът отвърна: "Мисля, че ще го направим. Имаме много хора, дошли тук от Украйна, и работим с тях".

Trump has announced he will allow Ukrainian refugees to remain in the United States until the end of the war. pic.twitter.com/GFSKoNrAIT