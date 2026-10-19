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Суперзвезди ще са в главните роли в новия сезон на "True Detective"

19 октомври 2026, 12:37 часа 1197 прочитания 0 коментара
Снимка: True Detective/Facebook
Суперзвезди ще са в главните роли в новия сезон на "True Detective"

Испанският актьор Антонио Бандерас се присъединява към актьорския състав на петия сезон на сериала "True Detective". Никълъс Кейдж също ще участва в продължението. Снимките на новия сезон от антологичната поредица на HBO са планирани да започнат през 2027 г. Според "Variety", петият сезон ще се развива в залива Джамейка, Ню Йорк. Бандерас ще играе Рей Гарсия, а Кейдж ще се превъплъти в ролята на Хенри Логан. Допълнителни подробности за сюжета за момента не са известни.

Снимки: Getty Images; колаж: Actualno.com

Новият сезон ще бъде написан и режисиран от Иса Лопес, която е работила и по четвъртата част от поредицата с Джоди Фостър и Кали Рейес.

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Сериалът "True Detective" е създаден от Ник Пицолато. По време на излъчването си продукцията е получила 41 номинации за "Еми" и е спечелила шест награди. Според HBO, четвъртият сезон е бил най-гледаният в историята на сериала, събирайки 12,7 милиона зрители на различни платформи, предава БГНЕС.

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Никълъс Кейдж Антонио Бандерас Сериали Истински детектив True Detective
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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