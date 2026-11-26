Филми, представящи различни истории и гледни точки към съвременния свят, ще се състезават за юбилейното 20-о издание на наградата на публиката "LUX" на Европейския съюз. Петте номинации бяха обявени на пресконференция в Европейския парламент (ЕП) в Страсбург от председателя на Комисията по култура и образование (CULT) Нела Рил (Зелени/Европейски свободен алианс, Германия).

Сред номинираните е "All of a Sudden" (Франция, Япония, Германия, Белгия), режисиран от Изуки Амагуши. Филмът разказва историята на жена, която се стреми да приложи по-хуманен подход към грижата за възрастните хора. Чрез преживяванията си тя насочва вниманието към тяхното достойнство и към значението на човешката връзка.

Финалист е и "A Year of School" (Италия, Франция) на Лаура Самани. Филмът проследява историята на шведска тийнейджърка, която се премества в Италия и се оказва единственото момиче в клас, съставен изцяло от момчета. Той разглежда приятелството, очакванията, свързани с пола, и желанието за принадлежност, особено през юношеството.

Третият филм в тазгодишната селекция е "Kai Malaga" (Испания, Мароко, Франция, Германия, Белгия), режисиран от Мариам Тузани. Филмът разказва за възрастна испанка, живееща в Танжер, която се бори да запази дома си, след като дъщеря ѝ решава да го продаде. Това е трогателна история за достойното остаряване, независимостта и значението на дома и чувството за принадлежност.

Кадър от филма "Отечество", реж. Павел Павеликовски, източник: Cinelibri

Четвъртият селектиран филм е "Отечество" (Полша, Германия, Италия и Франция), режисиран от носителя на наградата "LUX" Павел Павликовски, който представи лично в София филма си по време на фестивала Cinelibri. Действието се развива в следвоенна Германия. Филмът проследява писателя Томас Ман и дъщеря му Ерика при завръщането им след години на война и изгнание. Той разглежда историческата памет, националната идентичност и ролята на творците и интелектуалците във времена на политическа несигурност.

Последната номинирана продукция е "How to Divorce During the War" (Литва, Люксембург, Ирландия, Чехия) на Андреа Блазио. Действието се развива във Вилнюс по време на нахлуването на Русия в Украйна. Филмът проследява двойка, която преминава през разпадането на брака си на фона на войната, и разглежда въздействието на конфликта върху личните взаимоотношения и ежедневието.

За наградата "LUX"

Наградата "LUX" не е само начин да се отбележи изключителното европейско филмово творчество, но и възможност да се даде по-голяма видимост на многообразието на европейското кино. Тя помага на филмите да достигат до публика извън страните, в които са създадени, каза евродепутатът Нела Рил.

Тя подчерта, че европейското кино обединява режисьори от различни държави, езици и културни среди, всеки със своя собствена гледна точка към разказването на истории и към света. По думите ѝ тазгодишната селекция е прекрасно отражение на това многообразие. Петте номинирани филма ни отвеждат на различни места в Европа и извън нея, запознават ни с различни герои, преживявания и гледни точки и показват как киното може да насърчава размисъл и дискусии по теми, които намират отзвук сред публиката в целия континент.

Снимка: EP

Когато през 2007 г. Европейският парламент учреди филмовата награда, целта ни беше да подкрепяме европейското кино, да насърчаваме културното многообразие и да стимулираме обществения дебат чрез филмовото изкуство, каза заместник-председателят на ЕП Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия).

Тя посочи, че през изминалите две десетилетия са номинирани 165 филма, представящи богатството и многообразието на европейското кино и достигащи до публика отвъд националните граници. По думите ѝ наградата "LUX" се е превърнала във важна комуникационна инициатива на Европейския парламент, която доближава европейските ценности до гражданите чрез силата на киното и историите, които то разказва.

Наградата е нещо повече от признание за изключителни филми – тя насърчава диалога по важни за европейското общество теми като демокрацията, свободата на изразяване и равенството, каза още Сабине Ферхайен. Тя подчерта, че гражданите и членовете на Европейския парламент съвместно избират филма победител, като всяка от двете групи има 50% от тежестта на крайния вот.

През 2026 г. инициативата е привлякла около 100 000 граждани на повече от 900 прожекции в ЕС и извън него. Приоритет на Европейския парламент остава разширяването на достъпа до европейското кино. За тази цел се осигуряват субтитри на всички 24 официални езика, включително за хората със слухови затруднения, и се организират безплатни прожекции.

Сабине Ферхайен изрази благодарност към партньорите, които подкрепят инициативата, и открои програмата "LUX – млади таланти". Тя обединява 27 млади професионалисти от всички държави – членки на ЕС, и допринася за популяризирането на европейското кино сред младата публика.

Двадесет години от създаването на наградата "LUX" са важен юбилей, но и възможност да погледнем към бъдещето – с амбицията да достигнем до нови публики и да насърчим още по-активното участие на гражданите в избора на победителя, заяви Сабине Ферхейен.

От днес до април 2027 г. номинираните филми ще бъдат прожектирани в киносалони в целия ЕС. Европейските граждани са поканени да участват и да оценят филмите заедно с членовете на Европейския парламент. Гласовете на евродепутатите и оценките на публиката ще имат еднаква тежест при определянето на крайния победител. Петте филма са избрани от жури от филмови професионалисти от държавите – членки на ЕС.

Наградата на публиката "LUX" се връчва ежегодно от Европейския парламент и Европейската филмова академия в партньорство с Европейската комисия и мрежата Europa Cinemas. Чрез филми, посветени на европейските ценности, и чрез повишаване на осведомеността за основните социални и политически предизвикателства на съвремието наградата насърчава диалога и взаимодействието между политиката и гражданите.

Испанската продукция "Звукът на любовта" (Sorda) стана носителят на европейската филмова награда LUX на публиката тази година. Призът получиха режисьорката Ева Либертад и продуцентката Нурия Муньос Ортин.