Американският актьор Джон Траволта получи награда за цялостно творчество на церемонията по откриването на кинофестивала в Торино, съобщи "Variety". Приемайки отличието, Траволта реши да сподели славата със своята публика. "Благодаря ви, че ми подарихте най-красивата кариера. През изминалите 50 години имах възможността да изследвам и да представя на публиката толкова много различни герои. Вие ми дадохте възможността да пея, да танцувам и да играя роли, за които никога не бих си мечтал", каза с вълнение актьорът, докато посвещаваше почетната фестивална награда на публиката си.

"Затова ви благодаря от сърце, че ми позволихте да направя това, което Шекспир иска от нас: да бъда или да не бъда. Вие ми позволихте да бъда. Никога не сте ми подрязвали крилете. Позволихте ми да летя толкова красиво – както на екрана, така и във въздуха", продължи Джон Траволта.

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В компанията на художествения директор Джулио Базе и на режисьора Роланд Джофе, Траволта даде старт на тазгодишния филмов фестивал в Торино с международната премиера на филма на Джофе "Ноември 1963", в който играе ролята на мафиот от Чикаго, тясно свързан с убийството на Джон Ф. Кенеди.

Джон Траволта ще остане в Торино, за да представи режисьорския си дебют "Propeller One-Way Night Coach", който имаше премиера на кинофестивала в Кан.

Режисьорският дебют на Траволта

Снимка: Getty Images

Да премине зад камерата не е било трудно за Траволта, който получи почетна "Златна палма" в Кан, защото, както самият той казва: "След 50 години в киното вече нищо не ме изненадва". "Виждал съм режисьори да създават великолепни, не толкова добри и посредствени творби. Затова събрах всичко, което ми харесваше в големите режисьори, и го запазих в ума си като в библиотека. По-късно, когато израснах, използвах всичко, което според мен работеше, и отхвърлих всичко, което не ставаше. Така създадох един малък филм, който беше съвършен", каза той на церемонията по откриването.

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Траволта също така даде на присъстващите възможност да надникнат в личните му кинематографични вкусове и методите му на работа. "Аз съм малко сноб. Харесвам класическото кино. Харесвам Фелини, Де Сика, Бертолучи, Льолуш и Трюфо. Наслаждавам се на историите, които проникват дълбоко в душата. Това е любимият ми вид филми", допълни Джон Траволта.

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Актьорът беше почетен с вълнуващ клип с най-запомнящите се моменти от кариерата му, включващ откъси от филми като "Криминале", "Лак за коса", "Тънка червена линия", "Първични цветове", "Лице назаем" и други, като в началото и в края бяха показани неговите емблематични музикални изпълнения в "Треска в събота вечер" и "Брилянтин", предава БТА.