Той е световна икона: Том Круз с престижно отличие за цялостен принос

Американският актьор и продуцент Том Круз ще бъде удостоен с наградата за цялостен принос на Американския филмов институт (AFI), съобщи снощи управителният съвет на института, предаде Асошиейтед прес. Наградата ще му бъде връчена на тържествена церемония в Dolby Theatre в Лос Анджелис на 24 април догодина. "Том Круз е световна икона", посочи в изявление Катрин Кенеди, председател на управителния съвет на Американския филмов институт. Тя похвали отдадеността на Круз като актьор и продуцент, както и вярата му в способността на филмите да обединяват хората.

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Наградата за цялостен принос на Американския филмов институт е учредена през 1973 г. и отличава личности, чиято работа е допринесла за развитието на киното и е издържала проверката на времето, отбелязва АП. Круз ще се присъедини към списъка на носителите на отличието, сред които са Джон Форд, Бет Дейвис, Сидни Поатие, Стивън Спилбърг, Дензъл Уошингтън, Никол Кидман и Еди Мърфи, който получи наградата по-рано тази година, предава БТА.

Повече от 40 години кариера

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64-годишният Круз се снима във филми повече от четири десетилетия. Сред продукциите с негово участие са "Рискован бизнес", "Доблестни мъже", "Джери Магуайър", "Специален доклад" и поредицата "Мисията невъзможна".

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Той е номиниран три пъти за награда "Оскар" - за най-добър актьор за ролите си в "Роден на четвърти юли" и "Джери Магуайър", както и за най-добър актьор в поддържаща роля за "Магнолия". В качеството си на продуцент Том Круз получи номинация за "Оскар" за най-добър филм за "Топ Гън: Маверик". Миналата година той получи почетен "Оскар" на церемонията по връчването на наградите на Управителния съвет на Американската академия за кинематографично изкуство и наука.