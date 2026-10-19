Ако Зеленски бе патриот и ако Путин бе патриот

Следният диалог между двама потребители в социалните мрежи чудесно онагледява какво представлява "логиката" на поддържниците на руския диктатор и войната му и колко е елементарно тя да бъде оборена:

- Ако Зеленски наистина бе патриот и искаше да запази живота на украинците, както самият той постоянно казва, той отдавна щеше да замине при Путин да се договаря за прекратяването на войната и убийствата на украинците.

- Ако Путин нааистина бе патриот и искаше да запази живота на руснаците, както той самият постоянно казва, той отдавна щеше да е извел войската си от чуждата територия и войната щеше да приключи веднага. Даже на Зеленски нямаше да му се налага да ходи в Москва.

Диалогът е споделен от Shahin Shamil в профила му във Фейсбук.