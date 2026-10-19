Спорт:

Ако Зеленски бе патриот и ако Путин бе патриот

19 октомври 2026, 19:09 часа 681 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Ако Зеленски бе патриот и ако Путин бе патриот

Следният диалог между двама потребители в социалните мрежи чудесно онагледява какво представлява "логиката" на поддържниците на руския диктатор и войната му и колко е елементарно тя да бъде оборена:

- Ако Зеленски наистина бе патриот и искаше да запази живота на украинците, както самият той постоянно казва, той отдавна щеше да замине при Путин да се договаря за прекратяването на войната и убийствата на украинците.

- Ако Путин нааистина бе патриот и искаше да запази живота на руснаците, както той самият постоянно казва, той отдавна щеше да е извел войската си от чуждата територия и войната щеше да приключи веднага. Даже на Зеленски нямаше да му се налага да ходи в Москва.

Диалогът е споделен от Shahin Shamil в профила му във Фейсбук.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Владимир Путин Цитати Цитат Володимир Зеленски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес