Думите от заглавието са на известния украински водещ и журналист Дмитрий Гордон. Той открито зададе логични въпроси - как е възможно такъв като Путин да стане президент на Русия и толкова години да я управлява? "Не разбирам - пълен идиот, загубеняк", каза Гордон.

“Putin is a real idiot.” Ukrainian journalist harshly mocked the Russian dictator Dmitry Gordon wonders: how has Putin managed to rule all these years? “An idiot, a pure loser,” the journalist says, commenting on the “demilitarization” of Ukraine. After all, there is no country in the world today as militarized as Ukraine. Could Putin have imagined, when he launched a full-scale war against Ukraine in 2022, that almost five years later Ukraine would be sinking his warships all over the world? Some “demilitarization”! And this will continue at an accelerating pace. — NEXTA (@nexta_tv) November 29, 2026

И даде пример - руският диктатор тръгна да демилитаризира Украйна, а сега толкова милитаризирана държава като Украйна няма по света. Гордон добави, че едва ли Путин си е представял, че 5 години след като нападна Украйна, тя ще му потопява военни кораби "навсякъде по света" - явно визирайки Либия. За Либия украинският президент Володимир Зеленски изрично каза пред "Ал Джазира", че атаката срещу руската корвета "Меркурий" изобщо не е била насочена към арабската държава. Либийците вече се обърнаха към ООН, като частта, която владее Халифа Хафтар, непризнат от ООН за легитимно управляващ държавата, поиска даже репарации. Хафтар държи и Бенгази, където беше поразен "Меркурий", плюс още един руски кораб - ОЩЕ: Либия счита, че с ударите по руски кораби Украйна ѝ обяви война

Zelensky on the Ukrainian attack on a Russian ship off the coast of Libya: We respect every independent country and its sovereignty. If mistakes have been made, diplomats will work to address them. We do not want escalation. https://t.co/Lma4FFmcuu — Clash Report (@clashreport) November 29, 2026