Войната в Иран:

Дипломацията не е наказателно дело, продължаваме да опитваме с преговорите с Путин

19 октомври 2026, 10:32 часа 1259 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Дипломацията не е наказателно дело, продължаваме да опитваме с преговорите с Путин

На журналистически въпрос какви гаранции или доказателства има Белият дом, че Владимир Путин наистина е готов да преговаря за край на войната, държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябват доказателства, защото това не е наказателно дело.

"Какви доказателства? Това не е наказателно дело. Тук става въпрос за дипломация. В дипломацията човек продължава да опитва."

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Рубио продължи с линията как Тръмп не иска да наложи "адските санкции" по Закона "Греъм" срещу Русия, защото искал да види дали разговорите за мир ще доведат до нещо положително "и от руска, и от украинска страна". "Никой не печели тази война, всеки ден хора умират, всеки ден се взривяват обекти". Как ще спре войната и няма да продължи без Путин, който нападна, да бъде укротен ефективно, американският държавен секретар не коментира:

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Владимир Путин Марко Рубио война Украйна
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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