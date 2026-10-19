Дипломацията не е наказателно дело, продължаваме да опитваме с преговорите с Путин

На журналистически въпрос какви гаранции или доказателства има Белият дом, че Владимир Путин наистина е готов да преговаря за край на войната, държавният секретар Марко Рубио заяви, че не трябват доказателства, защото това не е наказателно дело.
"Какви доказателства? Това не е наказателно дело. Тук става въпрос за дипломация. В дипломацията човек продължава да опитва."
Рубио: Путин така и така ще си продаде дизела, да го вземем ние. Украйна няма Starshield, това е различно от Starlink (ВИДЕО)
Q: What evidence do you actually have that Putin is open to peace talks? Rubio: What evidence? This is not a criminal case. This is about diplomacy. In diplomacy, you continue to try. https://t.co/Gru4OAmzEb— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
Рубио продължи с линията как Тръмп не иска да наложи "адските санкции" по Закона "Греъм" срещу Русия, защото искал да види дали разговорите за мир ще доведат до нещо положително "и от руска, и от украинска страна". "Никой не печели тази война, всеки ден хора умират, всеки ден се взривяват обекти". Как ще спре войната и няма да продължи без Путин, който нападна, да бъде укротен ефективно, американският държавен секретар не коментира:
Marco Rubio on Ukraine: Trump suspended the sanctions for 60 days because he wants to see if there's an opportunity for the talks that are going on right now. https://t.co/cfGgWpnMx8— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026
Marco Rubio on Ukraine: No one is winning the Ukraine war. People are dying every day. Things are being blown up and destroyed every day. https://t.co/fLxqdlgISp— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026