"Г-н Радев да дойде на площада пак да вдигне юмрука. Да види как ще го посрещнат хората, защото ги излъга". Така лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев коментира думите на премиера Румен Радев, който обвини опозицията, че иска нова сглобка. В тази връзка Василев обърна внимание, че Радев говори за сглобки, докато открива парк за батерии с Делян Добрев.

"Обеща олигархията да няма достъп. Кой няма достъп? Батерийният парк на Делян Добрев няма достъп? Айде по-сериозно. Същите фирми са по магистрала "Хемус". 450% им готвят увеличение на плащанията за същата дейност", каза Василев. ОЩЕ: Протест срещу Радев заради Украйна събра хиляди пред МС и Президентството (ВИДЕО)

Асен Василев за икономиката и сигурността в Черно море

Според него Радев е застанал на страната на тези, които държат заплатите на българите ниски. "Правителството изпусна цените. В една пазарна икономика как се прави. Първото е като не вдигаш административните цени", добави той.

"Докато той ни обвиняваше, че сме военнолюбци, че не знаем какво правим, редица правителства не допуснаха един дрон да наруши българското въздушно пространство и един кораб да пострада в териториалните води и изключителната икономическа зона", заяви още Василев. ОЩЕ: "Такива няма в никоя европейска държава": Проверка на Манолова разкри "златно масло" и надценки над 100%