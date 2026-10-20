Учени: Човечеството е все по-далеч от спасяването на Земята от климатична катастрофа - целта е почти непостижима

В продължение на десетилетия климатолозите и някои политици се надяваха, че човечеството ще успее да ограничи глобалното затопляне до 1,5 °C над прединдустриалните нива. За съжаление, днес тази цел изглежда почти непостижима: експертите казват, че няма да можем да паднем под този праг, пише IFLScience.

Учени установиха, че целта за ограничаване на изменението на климата до 1,5°C става все по-непостижима.

Тревожна прогноза за борбата с климатичните изменения

Наблюденията показват, че през 2024 г. средната глобална температура на Земята за първи път е надвишила 1,5°C над прединдустриалните нива. Учените признават, че една-единствена година може да е случайна аномалия, но все повече доказателства сочат, че светът се движи към устойчиво повишаване на този праг като част от дългосрочна тенденция.

Сега, в ново проучване, екип от Университета на Канзас е открил доказателства, че Земята ще премине прага от 1,5°C в рамките на няколко години. Проучването установи, че между 1971 и 2010 г. нашата планета се е затопляла с около 0,18°C на десетилетие; между 2011 и 2025 г. скоростта на затопляне се е увеличила до 0,40°C. Въз основа на тази тенденция, експертите казват, че планетата ще премине прага от 1,5°C между 2026 и 2031 г. - най-вероятно около 2028 г.

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Трябва да се отбележи, че през 2016 г. 194 държави и Европейският съюз подписаха Парижкото споразумение, международен договор за изменението на климата. Една от основните цели на това споразумение беше да се ограничи повишаването на средната глобална температура до „значително под“ 2°C в сравнение с прединдустриалната епоха. Споразумението обаче подчертаваше също, че трябва да се стремим да ограничим затоплянето до 1,5°C. Формулировката в документа обаче беше доста неясна и не закрепваше ограничението от 1,5°C като твърд ангажимент.

Но наистина ли разликата между 1,5°C и 2°C е толкова голяма? Учените казват, че разлика от само 0,5°C всъщност прави огромна разлика. Данните сочат, че при 2°C над прединдустриалните нива, нашата планета ще загуби кораловите си рифове и милиони хора по света ще се сблъскат с изтощителна жега, недостиг на вода, крайна бедност и наводнения. Добивът на културите ще намалее, повече видове ще изчезнат, а бреговите линии ще се изместят по-навътре в сушата.

Междувременно учени съобщиха, чепромените, наблюдавани в Тихия и Индийския океан, могат да повлияят негативно на климатичните условия в гъсто населените райони на нашата планета. В продължение на стотици години промените в тропическия Тихи океан са се предавали през атмосферата към Индийския океан и са влияели на температурата му. Тази климатична връзка свързва двата океана и е много важна за жителите на гъсто населените региони на Земята. Всяко нарушаване на тази връзка може да промени количеството на валежите, както и да увеличи глобалното затопляне в Африка, Азия и Австралия.