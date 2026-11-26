За първи път средната температура на повърхността на Земята е надвишила прединдустриалните нива с повече от 2 градуса по Целзий в продължение на шест последователни дни. Според данни, анализирани от The Guardian, на 23 ноември отклонението е достигнало рекордните 2,24°C. Температурите могат да се задържат на подобни нива през следващите дни.

Ускоряване нан глобалното затопляне

Учените подчертават, че този кратък период все още не означава, че климатичният праг, определен от Парижкото споразумение, е напълно превишен. Той обаче показва ускоряване на глобалното затопляне.

Според климатолога Саманта Бърджис от Европейската служба „Коперник“, тази температурна аномалия е изключителна. Предишни случаи на превишаване на границата от 2°C са наблюдавани през ноември 2023 г. и февруари 2024 г., но те са били по-кратки и по-малко интензивни.

Защо температурите продължават да се покачват? Експертите отдават рекордните нива на дългосрочното глобално затопляне, причинено от изгарянето на изкопаеми горива, както и на мощното явление Ел Ниньо, което наближава своя връх.

Сушите и горските пожари в тропическите региони, включително Индонезия и Амазонка, представляват допълнителна заплаха. Сушите намаляват способността на екосистемите да абсорбират въглероден диоксид, което допринася за натрупването му в атмосферата.

Парижкото споразумение от 2015 г. определи усилия за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C и задържането му значително под 2°C над нивата от прединдустриалния период.

Екстремните горещини обаче вече имат сериозни последици. Учените изчисляват, че лятната гореща вълна е отнела над 50 000 живота в Европейския съюз и около 5000 във Великобритания.

Експертите предупреждават, че инфраструктурата на много страни е неподготвена за по-нататъшно повишаване на температурите. По време на екстремни горещи вълни железопътните линии се деформират, пътните настилки се топят, училищата се затварят, а болниците са претоварени.

Учените подчертават, че правителствата трябва едновременно да адаптират инфраструктурата към екстремни горещини и да намалят емисиите на парникови газове. Последиците от изменението на климата ще се засилват, докато човешката дейност продължава да отделя въглероден диоксид в атмосферата.

Според прогнозите, летата ще стават все по-дълги и след 70 години ще продължават половин година.

Европа постепенно губи традиционния си сезонен цикъл поради глобалното затопляне: лятото става все по-дълго, докато пролетта и есента стават по-къси. В Испания лятото се удължава с около 10 дни на десетилетие от 80-те години на миналия век. Промените са особено забележими в североизточната част на страната и Пиренеите. Пролетта се скъсява най-много. Ако емисиите на парникови газове продължат с ненамалена скорост, лятото в Северното полукълбо може да продължи почти половината от годината до 2100 г.

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