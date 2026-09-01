Учените бият тревога: Климатичните промени разрушиха връзката между два океана

Промените, наблюдавани в Тихия и Индийския океан, могат да повлияят негативно на климатичните условия в гъсто населените райони на нашата планета.

Как климатът промени връзката между Тихия и Индийския океан?

В продължение на стотици години промените в тропическия Тихи океан са се предавали през атмосферата към Индийския океан и са влияели на температурата му. Тази климатична връзка свързва двата океана и е много важна за жителите на гъсто населените региони на Земята. Всяко нарушаване на тази връзка може да промени количеството на валежите, както и да увеличи глобалното затопляне в Африка, Азия и Австралия.

Учените са установили, че дългогодишната връзка между атмосферната циркулация в Тихия океан и температурата в тропическия Индийски океан вече е прекъсната. Изследването е публикувано в списание Nature Communications, пише ScienceAlert.

Топлият въздух се издига над топлите води, преминава през атмосферата, потъва и помага за създаването на ветрове близо до повърхността на океана. Но понякога тази атмосферна циркулация, като например циркулацията на Уокър над тропическия Тихи океан, може да отслабне поради глобалното затопляне. Тъй като Тихият и Индийският океан са свързани чрез атмосферни въздушни течения, всякакви промени в Тихия океан могат да причинят температурни промени в Индийския океан.

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Проучването установи, че тропическият Индийски океан се е затоплял с около 0,1 градуса по Целзий на всеки 10 години от 50-те години на миналия век насам поради нарастващите емисии на парникови газове. В същото време, Тихоокеанската циркулация на Уокър се е засилила от 80-те години на миналия век насам. В резултат на това връзките между океаните са се променили. Според учените, климатичните условия в Индийския океан вече не са толкова силно свързани с промените в Тихия океан. Глобалното затопляне сега оказва по-голямо влияние върху климата в Индийския океан, отколкото естествените процеси в съседния океан.

Както показва проучването, през последните 400 години климатичните системи на Тихия и Индийския океан са действали предимно в унисон. Но през първата половина на 19 век връзката между океаните отслабва. Това се случва поради силни вулканични изригвания, които изпълват атмосферата с аерозоли, блокиращи част от слънчевата светлина, което води до временно охлаждане в различни части на Земята. Охлаждането на повърхността на планетата може временно да промени температурата на океана и движението на ветровете. Моделирането показва, че събития, случили се през по-миналия век, са нарушили нормалната връзка между двата океана. Но настоящото нарушаване на връзката е причинено не от вулканични изригвания, а от постоянното отделяне на парникови газове в резултат на човешката дейност.

Учените отбелязват, че нарушаването на атмосферната комуникация между Тихия и Индийския океан може да повлияе негативно на гъсто населените райони в Африка, Азия и Австралия. Това би могло да увеличи глобалното затопляне в тези региони. Основното заключение на учените е, че изменението на климата не само затопля отделните океани, но и засяга големи площи от сушата. И все още е трудно да се предвиди какво ще се случи след това.