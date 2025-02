Нова коронавирус медийна истерия донесе печалби и загуби на борсите

Истински бум на борсите и то в полза на компании, които се занимават с разработка на ваксини, стана факт на 21 февруари. Причината - медиен шум относно научно изследване за нова генетична линия на познат при прилепи коранавирус. Става въпрос за проучване, което чакаше независима рецензия от септември, 2024 година насам и по същество представлява лабораторен опит - дали въпросният коронавирус може да зарази човешки клетки. Опитът показва, че може - но това беше представено масово в медиите, включително в България, като заплаха от нова пандемия, след като няма никакви данни за разпространение на вируса сред хората по естествен път, нито колко е опасен: Лабораторен опит с нов коронавирус възбуди българското онлайн информационно пространство.

Според справка на един от популярните OSINT профили в социалната мрежа "Х", акциите на компанията Moderna са отчели ръст от над 5% във вечерната борсова сесия на 21 февруари. Същевременно акциите на големи туроператори се сринаха - бяха регистрирани спадове от между 4% и 6%, специално на круизни компании.

The news seemed to move the market on Friday.



- Vaccine stocks spiked

- Travel stocks crashed

- Contributed to broader sell-off



All because of viral headlines about a lab study that's been in peer review since September 2024. pic.twitter.com/HsQfuIaoAL