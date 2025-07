Милиони долари само за един ден: Колко губи "Аерофлот" след хакерската атака? (ВИДЕО)

Най-голямата руска авиокомпания "Аерофлот" е претърпяла големи загуби, след като на 28 юли беше принудена масово да отменя полети след кибератаката срещу IT системите ѝ. Отговорност за атаката поеха проукраинската хакерска група Silent Crow и "Киберпартизаните" на Беларус. Авиокомпанията съобщи, че са анулирани десетки полети, хиляди пътници чакаха на московското летище "Шереметиево", а също в Горно-Алтайск, Новосибирск, Томск и др. Връщането на билетите в билетните каси на авиокомпанията бе невъзможно. Хакерите казаха, че са унищожили цялата IТ инфраструктура на "Аерофлот", като са компрометирали "всички критични корпоративни системи" на компанията. Възстановяването ще струва може би десетки милиони долари, изчисляват от Silent Crow.

Още: "Аерофлот" буквално е унищожен от хакерска атака: Безумни щети, ад на летищата (ВИДЕА, СНИМКИ)

💸👩🏻‍✈️Aeroflot loses millions after cyberattack



Russia’s flagship airline suffered massive losses due to a large-scale hacker attack. In just 24 hours, Aeroflot lost at least 250 million rubles (~$2.7 million) as it was forced to cancel or delay 42% of its flights. Over 20,000… https://t.co/F24NBbtZ8p pic.twitter.com/zLdqDhsdpd — NEXTA (@nexta_tv) July 29, 2025

Консервативни и не толкова консервативни оценки

"Аерофлот" може да е загубила над 250 млн. рубли (около 3 млн. долара) в понеделник, твърдят източници на руското издание РБК. Те изчисляват, че всеки отменен полет е струвал на авиокомпанията средно 2,4 млн. рубли (29 500 долара) - на база цена на еднопосочен билет от 20 000 рубли (245 долара) и среден капацитет на самолета от 120 места. „Ако използваме консервативни оценки, "Аерофлот" е загубила 259,2 млн. рубли (3,18 млн. долара) за един ден“, казва един от източниците пред РБК.

Russian 'Aeroflot' has been almost completely incapacitated after cyberattack, leading to widespread chaos at airports.



Over a hundred flights are currently delayed or canceled. Over a thousand passengers stuck in the airports, and some inside of the planes. Staff have no… pic.twitter.com/pBYX8kuy8o — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) July 28, 2025

Още: Украинските и беларуските хакери сринаха "Аерофлот". Можеха да организират и няколко катастрофи, но не го направиха

Друг представител на бранша казва, че общите щети могат да достигнат няколко милиарда рубли, като се вземат предвид разходите, свързани с възстановяването на IT инфраструктурата, загубените приходи от непродадени билети и по-широкото въздействие на отменените полети.

Александър Ланецки, главен изпълнителен директор на консултантската фирма Friendly Avia Support, казва, че пълната оценка на щетите ще изисква повече яснота за това какво точно се е случило, какви данни са били загубени и за какъв период от време. По негова оценка - само на 28 юли "Аерофлот" може да е загубила близо половин милиард рубли (6,1 млн. долара).

Russia: Cyber attack destroyed 7,000 servers at Kremlin-owned airline Aeroflot. All operations have come to a standstill.

12TB of databases, 8TB of Windows Share files, and 2TB of corporate mail taken.

Up to 200,000 passengers flew daily on Aeroflot during the summer. pic.twitter.com/tqPqdUDqNg — Igor Sushko (@igorsushko) July 28, 2025

Нискотарифният филиал продължава да работи

В същото време нискотарифният филиал на компанията "Победа" продължава да работи нормално, съобщи РБК.

„Аерофлот“ и „Победа“ използват различни IT инфраструктури, като системата на нискотарифния превозвач е по-малко сложна. Тя работи с по-малко софтуерни програми, които да бъдат засегнати, обяснява един от източниците.

Още: Кремъл: Хакерската атака срещу "Аерофлот" е тревожна. Главната прокуратура започна дело