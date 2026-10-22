Удар по Meta: Осъдиха компанията да плати 25 млрд. долара

Компанията Meta бе осъдена да плати 25 млрд. долара на щата Ню Мексико, след като съдебните заседатели я признаха за отговорна за заблуждаване на потребителите относно защитата на личните им данни във Facebook. Това е най-голямата глоба, налагана някога на технологичния гигант. "Поведението на Facebook е било умишлено, а ръководителите на компанията систематично са подвеждали потребителите за начина, по който функционира платформата", посочи в решението си съдия Франсис Джей Матю от окръжния съд на щата.

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Съдията изчисли санкцията на почти 219,5 млрд. долара преди в същото изречение да я намали до 25 млрд. долара. За всяко нарушение бяха предвидени глоби в размер до 5 000 долара, а съдебните заседатели установиха милиони нарушения.

Главният прокурор на щата Ню Мексико Раул Торес заяви на пресконференция, че присъденото обезщетение трябва да се разглежда като предупреждение към технологичните компании, че щатът ще търси отговорност от тях. "Това съдебно решение трябва да бъде сигнал, недвусмислено послание към Силициевата долина", каза прокурорът.

През август Meta постигна споразумение с почти всички американски щати и територии, с изключение на Ню Мексико и Флорида, да плати 18 млрд. долара и да въведе по-строги мерки за защита на децата в платформите си Facebook и Instagram, припомня АП.

Споразумението сложи край на съдебен процес за пристрастяването на тийнейджърите към социалните мрежи и разреши ключово дело, подготвяно в продължение на години, с което се целеше технологичният гигант да понесе отговорност за ролята на платформите си за влошаването на психичното здраве на децата. Делото беше насочено срещу функции, създадени да привличат и задържат вниманието на младите хора.

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Щатът Ню Мексико не се присъедини към споразумението, тъй като водеше собствено дело, уточнява информационната агенция.

Съдебните заседатели признаха Meta за отговорна за над 43 милиона нарушения на законодателството на Ню Мексико за защита на потребителите. Нарушенията са свързани със случая, при който политическата консултантска компания Cambridge Analytica събираше данни на потребители на Facebook, за да създава политически реклами, насочени към определени аудитории, за изборите през 2016 г.

Ню Мексико беше единственият щат, който стигна до съдебен процес по скандала с Cambridge Analytica.