Технологична война: Meta забрани рекламите на TikTok в САЩ и още страни

Технологичният гигант Meta, компанията майка на Facebook и Instagram, забрани рекламите на ByteDance и TikTok в своите платформи в САЩ и още няколко държави, съобщи The Jerusalem Post. Забраната влиза в сила незабавно и обхваща САЩ, Канада, Египет, Индонезия, Япония, Тайланд и Виетнам. Тя включва и реклами от трети страни, които пренасочват потребителите към TikTok.

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Според Meta отказът да се предоставят рекламни услуги на конкурент е обичайна бизнес практика. Компанията заявява, че не е длъжна да допуска реклами, чиято цел е да привличат потребители от нейните приложения към конкурентни платформи. Този ход изостря съперничеството между двата технологични гиганта, тъй като TikTok се утвърждава като основен конкурент в борбата за потребителското внимание и рекламните приходи.

Безопасността на тийнейджърите

Наред с рекламната забрана Meta продължава да призовава TikTok и YouTube да прилагат политики за безопасност на тийнейджърите, подобни на нейните. Това се случва след споразумение на стойност до 18 млрд. долара, по силата на което Meta се съгласи да въведе дневни ограничения върху времето за използване на платформите и да засили мерките срещу достъпа на деца до съдържание с възрастови ограничения.

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TikTok не е коментирал публично кампанията на Meta, но е постигнал собствено споразумение със щата Алабама. Съгласно договореното платформата ще въведе нови ограничения върху времето за използване и ще засили проверките за възраст, за да отговори на обвиненията, че излага децата на риск. TikTok оперира в САЩ чрез смесено дружество с американско мнозинство, за да защити данните на потребителите и да избегне федерална забрана.