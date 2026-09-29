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"Той пое контрола над профила ми": Новият AI агент Muse на Meta дал без разрешение домашния адрес на притежателя си

29 септември 2026, 9:34 часа 795 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Той пое контрола над профила ми": Новият AI агент Muse на Meta дал без разрешение домашния адрес на притежателя си

Продажбата на една обикновена клавиатура във Facebook Marketplace може да изисква размяната на няколко съобщение. Звучи като проста задача, която да се възложи на асистент с изкуствен интелект. До момента, в който той не се съгласи с цена, не даде адреса ви и не каже на купувача, че сте вкъщи, без първо да се консултира с вас.

Според Мат Роб обаче именно това се е случило, след като е позволил на агента с изкуствен интелект на Meta, Muse, да обработи обява за имот в Marketplace. В публикация в Threads Роб твърди, че агентът е приел ниска ценова оферта и е споделил адреса му, без да му каже. Потенциалният купувач дори се е появил пред къщата на Роб, за да осъществят сделката.

Когато Усман попитал дали клавиатура, обявена за продажба във Facebook Marketplace, все още е налична, той получил ентусиазиран и незабавен отговор.

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"Да, все още е налична!", написал Мат Роб.

Двамата се споразумели за цена и Роб изпратил адреса си в Торонто. Усман, заедно със съпругата и дъщеря си, се появил няколко часа по-късно в дома на Роб и изпратил съобщение, че е пристигнал.

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Роб отговорил: "Да, тук съм!". Но не бил вкъщи. Никой не излязъл от сградата.

Усман изпратил на Роб снимка на входната и написал: "Ало???? Стоя отвън". След 20 минути без отговор, той се отказал от продажбата. "Човече, ако не искаше да я продадеш, защо ми губиш времето", написал той и си тръгнал.

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Час по-късно "предполагаемият" Роб се извинил. "Здравей, наистина съжалявам за тази вечер, бях зает", гласяло съобщението, пише Guardian.

През цялото време обаче Усман не е разговарял с истинския Роб. В цялата тази комуникация всъщност реалният човек Мат Роб така и не разбира, че Усман му е изпратил съобщение или се е съгласил да купи клавиатурата ме. Той не знае, че Усман е получил адреса му, нито че е дошъл до дома му.

Всъщност Усман е разговарял с новия AI агент на Meta, Muse, който беше пуснат на 22 септември в САЩ и е изтеглен 3 милиона пъти. Компанията рекламира полуавтономния AI продукт като личен асистент.

Без съгласието или одобрението на Роб Muse е дал домашния му адрес, създавайки погрешното впечатление, че Роб очаква потенциалния купувач в дома си.

"Той пое контрола"

Първото съобщение, което Роб всъщност собственоръчно изпратил на Усман, дошло 24 часа по-късно, след като той осъзнал какво се е случило.

"Човече, съжалявам за онзи ден. Активирах новия изкуствен интелект на Meta Muse и той буквално пое контрола над моя Facebook Market и ти даде адреса ми. Наистина, дори не знаех, че е уредил да дойдеш буквално пред дома ми, не е поискал одобрение от мен", гласи съобщението.

Роб, рецензент на потребителски технологии, видял как Meta рекламира способността на Muse да автоматизира обявите в Marketplace и решил да се възползва от това. Той въвел адреса си като място за вземане, но твърди, че никога не е давал разрешение на Muse да го споделя с потенциални купувачи. Muse също така преговарял от негово име, без да иска одобрение, приемайки ниски оферти.

Роб споделя, че никога не е получил никакво предупреждение от AI агента за сделката или срещата. Изобщо не е знаел, че Усман е на път към дома му.

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Изкуствен интелект Muse Meta AI ИИ
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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