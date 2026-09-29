Продажбата на една обикновена клавиатура във Facebook Marketplace може да изисква размяната на няколко съобщение. Звучи като проста задача, която да се възложи на асистент с изкуствен интелект. До момента, в който той не се съгласи с цена, не даде адреса ви и не каже на купувача, че сте вкъщи, без първо да се консултира с вас.

Според Мат Роб обаче именно това се е случило, след като е позволил на агента с изкуствен интелект на Meta, Muse, да обработи обява за имот в Marketplace. В публикация в Threads Роб твърди, че агентът е приел ниска ценова оферта и е споделил адреса му, без да му каже. Потенциалният купувач дори се е появил пред къщата на Роб, за да осъществят сделката.

Когато Усман попитал дали клавиатура, обявена за продажба във Facebook Marketplace, все още е налична, той получил ентусиазиран и незабавен отговор.

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"Да, все още е налична!", написал Мат Роб.

Двамата се споразумели за цена и Роб изпратил адреса си в Торонто. Усман, заедно със съпругата и дъщеря си, се появил няколко часа по-късно в дома на Роб и изпратил съобщение, че е пристигнал.

Роб отговорил: "Да, тук съм!". Но не бил вкъщи. Никой не излязъл от сградата.

Усман изпратил на Роб снимка на входната и написал: "Ало???? Стоя отвън". След 20 минути без отговор, той се отказал от продажбата. "Човече, ако не искаше да я продадеш, защо ми губиш времето", написал той и си тръгнал.

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Час по-късно "предполагаемият" Роб се извинил. "Здравей, наистина съжалявам за тази вечер, бях зает", гласяло съобщението, пише Guardian.

През цялото време обаче Усман не е разговарял с истинския Роб. В цялата тази комуникация всъщност реалният човек Мат Роб така и не разбира, че Усман му е изпратил съобщение или се е съгласил да купи клавиатурата ме. Той не знае, че Усман е получил адреса му, нито че е дошъл до дома му.

Всъщност Усман е разговарял с новия AI агент на Meta, Muse, който беше пуснат на 22 септември в САЩ и е изтеглен 3 милиона пъти. Компанията рекламира полуавтономния AI продукт като личен асистент.

Без съгласието или одобрението на Роб Muse е дал домашния му адрес, създавайки погрешното впечатление, че Роб очаква потенциалния купувач в дома си.

"Той пое контрола"

Първото съобщение, което Роб всъщност собственоръчно изпратил на Усман, дошло 24 часа по-късно, след като той осъзнал какво се е случило.

"Човече, съжалявам за онзи ден. Активирах новия изкуствен интелект на Meta Muse и той буквално пое контрола над моя Facebook Market и ти даде адреса ми. Наистина, дори не знаех, че е уредил да дойдеш буквално пред дома ми, не е поискал одобрение от мен", гласи съобщението.

Роб, рецензент на потребителски технологии, видял как Meta рекламира способността на Muse да автоматизира обявите в Marketplace и решил да се възползва от това. Той въвел адреса си като място за вземане, но твърди, че никога не е давал разрешение на Muse да го споделя с потенциални купувачи. Muse също така преговарял от негово име, без да иска одобрение, приемайки ниски оферти.

Роб споделя, че никога не е получил никакво предупреждение от AI агента за сделката или срещата. Изобщо не е знаел, че Усман е на път към дома му.