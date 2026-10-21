Астрономите откриха двойка свръхмасивни черни дупки, подготвящи се за сливане

Международен екип от учени откри уникална двойка свръхмасивни черни дупки в центъра на галактиката Mrk 501. Чрез анализ на мощни струйни течения, изследователите откриха, че тези космически гиганти могат да се сблъскат само след сто години.

Откритието на астрономите

Центровете на повечето големи галактики обикновено съдържат свръхмасивни черни дупки, с маси милиони или милиарди пъти по-големи от тези на Слънцето. Досега астрономите са имали много трудности при откриването на двойки такива обекти по време на последните им приближавания.

Международен екип, ръководен от Зилке Бритцен от Института за радиоастрономия „Макс Планк“ в Бон, е открил директни доказателства за двоична система в центъра на активната галактика Mrk 501, разположена на огромно разстояние от нас. Тяхното изследване е публикувано в „Месечни известия на Кралското астрономическо дружество“.

Докато изучавали радиоданни, събрани в продължение на приблизително 23 години, учените забелязали необичайна аномалия: втора струя се движела покрай добре познатия релативистичен поток от частици. Нейната траектория показвала редовно орбитално въртене на цялата система. Според изчисленията на изследователите, двете черни дупки правят пълна обиколка една около друга на всеки приблизително 121 дни, а разстоянието между тях е между 37 и 81 милиона километра (еквивалентно на 250 до 540 пъти разстоянието от Земята до Слънцето). За обекти с такава колосална маса това е забележително малка орбита.

През юли 2022 г. учените наблюдаваха рядко явление - образуването на пръстен на Айнщайн, когато гравитацията на водещата черна дупка действаше като леща, отразявайки светлината от втората струя. Това потвърди уникалната геометрия на системата.

Като се има предвид орбиталната динамика, изследователите прогнозират, че черните дупки ще продължат да се приближават една към друга и ще се сблъскат само след 100 години. Въпреки че настоящите телескопи не могат да ги видят поради огромното им разстояние от галактиката, учените се надяват да засекат сблъсъка с помощта на детектори на гравитационни вълни и пулсарни синхронизиращи решетки.

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Черните дупки се считат за едни от най-непроменливите обекти във Вселената. Тяхната гравитация е толкова мощна, че погълнатата материя на практика няма шанс да се освободи. Екип от теоретични физици от университета в Авейро в Португалия наскоро откри, че дори тези ултраплътни обекти могат да се разпадат – и то по начин, който надминава странността на самите черни дупки.

Изследователите са изследвали така наречените "космати" черни дупки – обекти, заобиколени от скаларно поле, което може да се разглежда като невидима среда от безспинови частици. Това поле образува облак около дупката, представляващ значителна част от масата на системата. Обикновено такава материя би паднала навътре, но резонансен механизъм позволява на полето и хоризонта на черната дупка да останат в равновесие.