Япония изпрати първия в света дървен сателит в орбита (ВИДЕО)

Първият в света дървен сателит, построен от японски изследователи, беше изстрелян в Космоса във вторник в ранен тест за използване на дървен материал при изследване на Луната и Марс. Новината съобщи CNN.

LignoSat е разработен от университета в Киото и Sumitomo Forestry и ще бъде изпратен до Международната космическа станция с мисия на SpaceX и по-късно пуснат в орбита на около 400 километра над Земята.

SpaceX has launched a tiny wooden probe, LignoSat, into space. Japanese scientists crafted it from durable Japanese magnolia (honoki) and assembled it without metal screws or glue.



