Първи американски войници загинаха заради войната с Иран

Двама американски войници са загинали като резултат от инциденти, които не са свързани с военни действия. Това е станало в рамките на операция Inherent Resolve (OIR). Това е оперативното име на американската военната намеса срещу Ислямска държава (ИДИЛ) в Ирак и Сирия (ISIS). OIR включва военни операции както в Ирак, така и в Сирия, със свързана кампания в Либия.

Загиналите са 40-годишният сержант Емет Гуудридж-джуниър, който е починал на 15 юни в Кувейт. Води се разследване, става ясно от информация на сайта на американското министерство на отбраната. Другият загинал е сержант Саул Гонзалес, като той е почина в Ебрил, Ирак. И този случай се разследва, казват от американското министерство на отбраната.

Макар да няма директно допълнителни данни, вече в много западни медии и то гарнирано със сателитни данни и информация от Flight Radar, че американски военни ресурси започнаха да се преместват и разместват. Всичко това изглежда се прави като подготовка за ескалация на войната в Иран. Отделно има коментари, че много често при мащабна реорганизация и местене на военна техника и ресурси, се случват повече смъртни случаи в американската армия, отколкото при същински бойни действия.

А за Иран информационната война вече се разгръща толкова, колкото и военните удари. В социалните мрежи вече се върти клип, показващ "красотата" на живота в Ислямската република преди да стане ислямска република т.е. преди аятоласите да дойдат на власт през 1979 година: Тръмп вдигна мерника на ирански ядрен обект

🇮🇷A video is going viral online — Iran before the Islamic Revolution of 1979 pic.twitter.com/sVTZSWG7rg