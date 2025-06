Путин миротворец в Близкия изток? Само Тръмп може да повярва на това

Конфликтът между Израел и Иран ескалира през последните дни. Те си нанасят взаимни опустошителни атаки срещу инфраструктурите и не показват признаци на помирение. Иран продължава да подкрепя ислямския тероризъм в Близкия изток, а Израел остава предпазлив към ядрената програма на Иран. Малко хора могат да оспорят тези факти, пише чешкото издание Lidovky.

Вярно е, че Доналд Тръмп не е съгласен с това. Той направи поредица от изявления, които ни напомниха колко далеч е от реалността. Лидерът на свободния свят изрази увереност, че е на път да бъде подписан мирен договор. Той отново го определи като сделка, въпреки че дипломатите обичайно го наричат договор, което ясно показва защо Тръмп е като слон в стъкларски магазин на международната сцена.

Светът не е пазар на недвижими имоти в Ню Йорк и някои играчи просто не искат да преговарят. Ислямските фундаменталисти в Техеран със сигурност са сред тях. Още: Американски медии: Тръмп променя мисленето си, може да даде на Израел бомбите за унищожаване на иранската ядрена програма

Тогава ръководителят на Белия дом изрази надежда, че Владимир Путин ще помогне в евентуален мирен процес. Може да се допусне, че Тръмп не разчита сериозно на това (дори вече публично има изказване, което показва, че е точно така). Но той е сигурен, защото Путин му го е казал по телефона.

☎️ Trump said he spoke with Putin yesterday



According to him, Putin offered to help with negotiations on Iran — but was immediately put in his place:



💥 “I said, ‘Vladimir, let’s start with Russia first.’”



The U.S. President also called both Russia and Ukraine “stupid” and… pic.twitter.com/pHZErDsYQ1