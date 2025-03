Научен пробив: Откриха много кислород в най-старата галактика (ВИДЕО)

Галактика, която блести в Космическата зора, само 300 милиона години след Големия взрив, наскоро бе забелязана да крие нещо, което не би трябвало. Новите наблюдения разкриват, че JADES-GS-z14-0 е богата на кислород - което е абсолютна изненада, тъй като учените смятаха, че елементи, по-тежки от водорода и хелия, са се появили в значителни количества едва на много по-късен етап от времето. "Това е още едно доказателство, че ранната Вселена е съзрявала много по-бързо, отколкото сме смятали за възможно. Това е като да откриеш юноша там, където би очаквал само бебета", казва космологът Сандер Шуус от обсерваторията в Лайден, Нидерландия.

"Резултатите показват, че галактиката се е формирала много бързо и също така бързо съзрява, което добавя към нарастващия брой доказателства, че формирането на галактиките става много по-бързо, отколкото се очакваше."

