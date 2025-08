Стрелба в американска военна база, има пострадали войници (ВИДЕО)

Военната база Форт Стюарт в южния щат Джорджия беше затворена поради стрелба. По първоначални данни, мъж е открил огън по войници, като се съобщава за най-малко петима пострадали. Базата „е в състояние на затваряне поради инцидент с активен стрелец в района на 2-ра бронирана бригада“, се казва в публикация на официалната й страница във Facebook.

