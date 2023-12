Преди 25 години официално заработи Международната космическа станция (ВИДЕО)

Заместник-главният изпълнителен директор на НАСА Боб Кабана и ръководителят на програмата за МКС Джоел Монталбано прекараха около половин час в телефонни разговори с астронавтите и космонавтите, които в момента се намират на МКС - седем мъже и жени от САЩ, Дания, Япония и Русия.

Точно преди 25 години в сряда бяха свързани първите два модула – "Юнити" и "Заря". Руският модул "Заря" беше изстрелян в космоса около три седмици по-рано. Кабана беше първият американец, който влезе в МКС. "Не мога да повярвам, че на днешния ден преди 25 години грабнахме "Заря" и го съединихме с "Юнити". Абсолютно фантастично", каза Кабана по време на церемонията.

NOW: @Astro_CabanaBob speaks with the seven crew members aboard the @Space_Station to mark the orbiting lab's 25 years of operations. https://t.co/faIIa81YpR