Ракета „Союз“ изпрати японските туристи към МКС

Ракета "Союз-2.1а" с кораба "Союз МС-20" е стартирала от космодрума Байконур, той ще транспортира до МКС японския бизнесмен Юсаку Маедзава, неговия помощник Едзо Хирано и командира на кораба – руския космонавт Александър Мисуркин, съобщава РИА Новости.

Корабът е излязъл на орбита девет минути след старта, а целият полет до станцията ще отнеме около шест часа. Скачването на кораба "Союз МС-20" с МКС е планирано за 16:41 часа московско време. Екипажът ще се върне на Земята на 20 декември.

На борда на МКС космическите туристи ще участват в научната програма на станцията, а също ще изпълняват задачи на интернет потребитеи от списъка 100 things you want MZ to do in space!, ще снимат с камера и ще качват видеа в Youtube.

Екипажът ще занесе новогодишни подаръци за руските членове на екипажа, материали за своите задачи, а също и годни за консумация сувенири – адаптирана за употреба в Космоса японска храна.

Маедзава и Хирано са първите туристи от 12 години насам, които ще пристигнат на МКС с кораб „Союз“. През 2001-2009 година по договор с компанията Space Adventures са били транспортирани седем туристи с кораб „Союз“, а американецът Чарлс Симони е успял да отиде дотам два пъти. По данни на различни източници космическите туристи са платили за своите полети между 20 и 40 милиона долара.