Мерките, които Полша взема за укрепване на границата си срещу евентуална бъдеща руска инвация, няма да ни спрат. Такова послание отправи генерал-лейтенант Андрей Гурульов. Гурульов е депутат и бивш командващ на Южния военен окръг на Руската федерация. Той визира връщането от Полша на противопехотните мини като предпазна мярка, с изграждане на минни полета, както и създаването на нови укрепления.

Решението на Полша, наред с балтийските държави и Финландия, да излезе от Конвенцията от Отава, която забранява противопехотните мини, беше доста коментирано в Русия - отново, с уклон "военнолюбци". Важната подробност, която руските източници на информация удобно пропуснаха за пореден път, щом трябва да угаждат на руския диктатор Владимир Путин - на първо място Русия никога не е подписвала конвенцията.

Сега Гурульов разказва как ходил в Беларус, в Брест, за честване на годишнина от Втората световна война (Великата отечествена война в руския прочит, сякаш СССР сам е победил Нацистка Германия). На място руският депутат говорил с местни източници и те му казали, че Полша укрепва ударно границата. "Разбираме защо. Те ни навредиха - трябва ли да ги накажем? Да, трябва. И те разбират, че ние ще ги накажем рано или късно - независимо какви мини поставят по границата - ще дойде време, когато ще ги ударим" - точните думи на Гурульов.

Gurulyev threatens Poland



Andrei Gurulyev, a member of the Russian State Duma, made another sharp statement, threatening Poland by saying that strengthening its border with mines and fortifications would not protect the country from a potential threat.



