Жертви и изчезнали след тежки наводнения в Тексас (ВИДЕО)

Най-малко 13 души загинаха при наводнения в американския щат Тексас, съобщиха властите, цитирани от ДПА и Ройтерс. В неизвестност са деца от летен лагер в окръг Кер, северозападно от Сан Антонио. Проливни дъждове вчера сутринта предизвикаха наводнения в щата. Заместник-губернаторът Дан Патрик първоначално съобщи за открити между шест и десет тела и посочи, че обстановката е динамична и че все още цялостната картина не е ясна.

Още: Проливните дъждове в Китай взеха жертви (ВИДЕО)

По-късно окръжният шериф на Кер Лари Лейта заяви, че загиналите са най-малко 13. Според губернатора на Тексас сред жертвите има както възрастни, така и деца. Някои от телата са открити в автомобили, които са били отнесени от придошлите води.

⚠️Texas is going underwater — a month’s worth of rain fell in just a few hours



Rivers have burst their banks, and sudden flash floods have already claimed at least six lives .



“Life-threatening conditions! Stay off the roads,” the National Weather Service warned today 🌧️🌊. pic.twitter.com/7EBZCc91zy