След 9 месеца в Космоса: Блокираните астронавти поеха към Земята (ВИДЕО)

Двамата американски астронавти, които бяха блокирани повече от 9 месеца на Международната космическа станция (МКС) заради техническа повреда на кораба им "Старлайнър", поеха по обратния път към Земята. Бари Юджийн "Бъч" Уилмор и Сунита "Суни" Уилямс напуснаха МКС с космическия кораб "Дракон" на компания "Space X", като НАСА показа на живо тяхното заминаване. Заедно с тях към Земята поеха американският астронавт Ник Хейг и руският космонавт Александър Горбунов. Очаква се те да се спуснат край бреговете на Флорида в 18:00 ч. (22:00 по Гринуич) тази вечер.

