Мисия за връщане на блокираните астронавти в Космоса излетя успешно

Мисията за прибиране обратно на Земята на двама астронавти, блокирани в открития Комсос, излетя успешно, съобщи американската космическа агенция НАСА, цитирана от агенциите.

Американските астронавти Бари Уилмор и Сунита Уилямс се намират на борда на Международната космическа станция (МКС) от юни, при положение че трябваше да останат на нея само седмица.

Ракета "Фалкон 9" на "Спейс Екс" изстреля в орбита космическия кораб Dragon с астронавтите на НАСА на борда си Ан Макклейн и Никол Айърс, астронавта на японската Агенция за въздушно-космически изследвания Такуя Ониши и космонавта на "Роскосмос" Кирил Песков, посочи НАСА. Корабът се очаква да се скачи с МКС късно тази вечер.

Освен Уилмор и Уилямс на Земята ще се върнат още един астронавт на НАСА Ник Хейг и един космонавт на "Роскосмос" Александър Горбунов. Заминаването им от МКС ще стане не по-рано от 19 март, уточни американската космическа агенция.

Уилмор и Уилямс пристигнаха на борда на МКС през юни в рамките на първата пилотирана мисия на космическия кораб "Боинг Старлайнер". По план те трбяваше да останат само седмица, но редица технически проблеми с кораба попречиха на завръщането им, предава БТА.

