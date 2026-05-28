"Не съм крадец и не се крия": Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от разпит

„Не съм престъпник, нямам намерение и не се крия от никого, в 10:10 часа да ми връчват призовка за 10:00 часа същия ден“. С тези думи кметът на Кърджали Ерол Мюмюн излезе от Областната дирекция на МВР в града, където по-рано днес бе отведен за разпит. Кметът обясни, че е бил разпитван за две обществени поръчки. Не е нужно да ме гонят и да ме търсят като престъпник, защото никога не съм се крил, каза още той. В 10:10 в кабинета му влезли въоръжени полицаи, които му връчили призовката за 10:00 часа, оплака се Мюмюн. “Въпреки, че изборите приключиха, състави се кабинет, в България продължават полицейските репресии. За съжаление в България се продължава органите на реда, МВР да се използват за изпълнение на политически цели“, допълни той.

След като беше разпитван повече от 2 часа, Ерол Мюмюн увери, че ще съдейства на разследващите органи. Веднага след излизането си от полицията от полицията, кметът се върна на работното си място в общината.

Цялото ДПС от Кърджалийско - пред общината

Снемка ДПС

От общинската администрация в Кърджали съобщиха по-рано за Actualno.com, че претърсват общината, а кметът е отведен за разпит в полицията.

След като информацията за отвеждането му в Областната дирекция стана известна, пред сградата започнаха да се събират привърженици на ДПС.

Сред тях бяха председателят на Общинския съвет в Кърджали Мухаррем Мухаррем, заместник-кметът на Кърджали Тунджай Шюкрю, както и общински служители.

Дойдоха и работещи в различни общински структури, както и кметове на кметства. На място бе и цялото ръководство на Община Кърджали.

Кметът на Кърджали Ерол Емин Мюмюн е отведен на разпит във връзка със събиране на доказателства, касаещи длъжностно престъпление по повод на една обществена поръчка за около 5 млн.лв.

Това каза вътрешният министър Иван Демерджиев на брифинг пред журналисти във Велико Търново. Той уточни, че Ерол Емин Мюмюн не е задържан, а е отведен на разпит.

