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Жесток побой пред гимназия в Търговище, момчето загубило съзнание

16 октомври 2026, 13:49 часа 1161 прочитания 0 коментара
Снимка: интернет
Жесток побой пред гимназия в Търговище, момчето загубило съзнание

Жесток побой над ученик пред гимназията в Търговище. Пострадалият е 18-годишен ученик в Професионалната гимназия по земеделие. На момчето е причинена средна телесна повреда – след побоя временно е загубил съзнание. Двама души са задържани, съобщиха от полицията в града. Инцидентът е станал в четвъртък, около 12:40 часа. Свидетели на побоя са станали учители и съученици на пострадалия. По непотвърдена информация младежите са имали неуредени финансови отношения.

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"След нападението момчето е прегледано в болницата в града, отказало е да бъде настанено в здравното заведение. Днес по негово желание е приет за лечение", каза директорът на гимназията Радостина Димитрова пред БТА.

След действия по издирване са установили извършителите. Това са 19-годишен младеж от село Буховци и непълнолетен младеж от същото село. Двамата са задържани за срок до 24 часа. Тримата младежи са се познавали.

В учебното заведение продължават разпити на ученици по случая за изясняване на обстоятелствата, довели до побоя.

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Търговище побой насилие над деца училище
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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