"Лекарство" срещу крадци и обир - граната: Украински урок (ВИДЕО)

В Украйна, където активната война, подпалена от издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на деца руски диктатор Владимир Путин, способите на разположение да се опазиш от крадци са доста повече заради многото оръжие.

Върховна наглост – обирджии с крадена кола нахлуха в мол (ВИДЕО)

Опасен, но и хитроумен начин как именно с оръжие се пази дома от обир беше показан на видео, препубликувано и от беларуската опозиционна медия NEXTA. Използваният инструмент срещу грабеж на дома е ... граната:

A Ukrainian military showed his system for protecting home from "unwanted guests" in a combat zone. pic.twitter.com/9IlTKzwgY4