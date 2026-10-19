Новогодишният банкет vs парите за пътни знаци: Дискусия след катастрофа край Бистрица

Преди няколко дни опасно изпреварване води до верижна катастрофа край Бистрица. Блъскат се обаче автомобилите зад него. Водачът, предизвикал ПТП-то, де факто не е засегнат и напуска местопроизшествието и се разминава с глоба. Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите попита в сутрешния блок на бТВ как е възможно водачът да има осем акта, да си плаща глобите и да продължава да си кара.

Новогодишен банкет vs парите за пътни знаци

"На мен ми направи впечатление, че кметът трябва да си прегледа знаковото стопанство на територията на кметството, защото сигурно няма да пропуснат новогодишния банкет, но да отделят пари за знаци...", коментира Георгиев. ОЩЕ: Служител на "Автомагистрали" загина, докато обезопасявал АМ "Тракия" след друга катастрофа

Трябва ли да има съприкосновение между автомобилите?

В контеста на инцидента край Бистрица Владимир Тодоров от Асоциация на пострадалите от катастрофи заяви, че в нашето законодателство липсата на физически контакт между два автомобила при катастрофа не освобождава от отговорност виновния водач, който е предизвикал този инцидент.

"Едни 60-70% от катастрофите с мотористи, се случват без съприкосновение между мотора и другото превозно средство. Някой засича пътя на мотора, мотористът заобикаля и пада", смята още Тодоров. ОЩЕ: Тежка катастрофа край Луковит: Жена загина на път за болницата